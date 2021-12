Le héros du triplé Nketiah voit Arsenal progresser devant le fougueux Sunderland

Le héros du triplé Eddie Nketiah a permis à Arsenal de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe Carabao malgré une performance animée de Sunderland.

Le joueur de 22 ans a donné les tireurs la tête avant que Nicolas Pepe n’en ajoute une seconde. Les Black Cats ont riposté, mais Nketiah a marqué deux fois de plus en seconde période. Ensuite, le débutant Charlie Patino a marqué une cinquième fin.

Mikel Arteta a sonné les changements, comme on s’y attendait face à l’opposition de League One. Neuf joueurs ont été recrutés après avoir battu Leeds ce week-end, il ne restait que Ben White et Martin Odegaard dans cette équipe.

Le patron de Sunderland, Lee Johnson, a nommé son équipe la plus forte possible. Il n’avait que le gardien de premier choix Ron-Thorben Hoffmann et l’ailier prêté Leon Dajaku.

C’est Bernd Leno qui a dû faire le premier arrêt du match. Alex Pritchard a décoché un tir cadré confortable.

Les visiteurs ont de nouveau poussé vers l’avant et réclamé un penalty lorsque Ross Stewart est tombé dans la surface. Rien n’a été donné et le VAR n’était pas utilisé, il n’a donc pas pu intervenir.

Arsenal a commencé à attaquer avec plus de vigueur et a presque gagné une avance chanceuse en conséquence.

Un centre de la gauche dévié vers le haut et sur le haut de la barre transversale. Pepe a bondi au rebond, mais son tir a été bloqué.

L’intensité de l’équipe de Premier League a cependant rapidement apporté un but.

Après qu’un coup franc ait été tourné derrière, Cédric a placé le corner résultant dans la surface et sur la tête de Rob Holding.

Arsenal prend les devants ! ?? Eddie Nketiah est là pour marquer le rebond après que la tête de Rob Holding soit sauvée par Lee Burge ⚽ 📺 Regardez en direct sur Sky Sports Football pic.twitter.com/pGxo6XJz3v – Sky Sports Football (@SkyFootball) 21 décembre 2021

L’effort du défenseur central a été sauvé en direction du genou de Nketiah et le ballon a rebondi.

Une autre croix de Cédric a failli en apporter une seconde. Folarin Balogun aurait dû marquer au deuxième poteau – au lieu de cela, sa tête est passée à côté.

Balogun était bientôt de nouveau dans l’espace, mais a éraflé une frappe du pied gauche vers le gardien remplaçant Lee Burge.

L’aile droite a été couronnée de succès pour les Gunners et c’est ainsi qu’ils ont doublé leur avance. Cédric était une nouvelle fois impliqué, échangeant des passes avec Pepe dont le tir déviait dans le plafond des filets.

Malgré le fait qu’ils aient regardé à l’extérieur, les Black Cats n’ont pas perdu espoir. Et quelques minutes plus tard, ils étaient de retour à un déficit d’un but.

Une pause a permis à Elliot Embleton de jouer avec Nathan Broadhead et l’attaquant a passé le ballon devant Leno avec une jolie première finition.

De l’autre côté, Balogun a failli mettre son nom sur la feuille de match. Le visage de Burge a démenti son cliché.

L’action de bout en bout s’est poursuivie et le défenseur Tom Flanagan aurait pu égaliser les outsiders. Il a obtenu un coup franc profond mais a raté la tête.

Emile Smith Rowe a vu sa volée nette sauvée, avant que le buteur Broadhead ne soit contraint à l’arrêt avant la mi-temps.

Nketiah signe son premier triplé d’Arsenal

Le rythme effréné du match s’est poursuivi après le redémarrage – et c’est Arsenal qui a eu raison.

Un ballon bas de Nuno Tavares venant de la gauche a été percuté par un Nketiah qui se précipitait et qui a dépassé Burge.

Sunderland n’a vraiment pas arrêté de se battre et Embleton était à deux doigts de trouver le coin supérieur gauche avec un sublime effort de curling à distance.

Balogun est entré dans le livre et a ensuite été remplacé par Granit Xhaka.

Et peu de temps après que Nketiah ait terminé son triplé. Pepe s’est frayé un chemin dans la surface, avant de passer à l’attaquant qui a délicieusement talonné le filet.

Le remplaçant Denver Hume faisait un cauchemar contre Pepe, qui l’a dépassé deux fois de plus et l’a fait réserver dans le processus.

La seconde a entraîné le détournement d’un tir d’Odegaard. Avec une avance saine établie, Arteta l’a ensuite éliminé, lui et White.

Johnson a également fait un double changement avec le temps qui s’écoulait. Aiden O’Brien et Corry Evans ont remplacé Lynden Gooch et Embleton.

Le jeune Patino, 18 ans, a été engagé pour ses débuts à Arsenal, prenant la place d’Emile Smith Rowe.

Nketiah était toujours vif et pensait avoir gagné un penalty lorsqu’il a été renversé par Bailey Wright. L’arbitre avait en fait pointé pour un coup de pied de but, cependant.

Il était encore temps pour un autre but, alors que Pepe affrontait Patino qui poussait Burge devant Burge pour faire de sa première apparition professionnelle un moment inoubliable.

Arsenal fait maintenant face à une demi-finale aller-retour en cette nouvelle année.

