Le héros olympique de Malcom Brésil se souvient de Vidal et menace le Chili

Malcom traverse la zone mixte du Yokohama Stadium avec un bouquet de fleurs dans une main et une médaille d’or dans l’autre. L’agresseur vit une de ces nuits qui ne devraient jamais finir. Il est entré sur le banc avec la finale à égalité et en prolongation, un de ses buts a donné le titre olympique au Brésil.

“C’est une sensation unique. Je ne pourrai pas dormir. C’est le but le plus important de ma vie”, admet-il, tout en il n’arrête pas de sourire : “C’est ce que notre peuple mérite, c’est ce que le peuple mérite”

Malcom est arrivé au Japon avec juste assez. Zenit n’a pas voulu le laisser participer, mais il a insisté. En Russie, il a retrouvé une joie qui semblait perdue pendant son séjour à Barcelone. Celui dans lequel il a coïncidé avec Arturo Vidal.

“Il m’a beaucoup aidé quand j’étais là-bas et il a toujours été très affectueux et bon avec moi. C’est un grand footballeur. Et j’espère qu’il se débrouille très bien dans l’équipe où il se trouve. J’espère le rencontrer bientôt”, a-t-il déclaré. AS Chili.

Et cette réunion pourrait être bientôt : Le Brésil affrontera le Chili le 2 septembre et il espère que sa performance à Tokyo le propulsera vers l’âge adulte : “Mon rêve est d’atteindre une Coupe du monde. Tité me connaît depuis longtemps et j’espère y être bientôt. Je dois continuer à travailler et à marquer des buts pour y être. Le Chili est une grande équipe, avec beaucoup d’expérience et ce sera difficile. J’espère y aller.