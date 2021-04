Le hip-hop domine absolument les classements sur YouTube Music

Un retour sur les meilleurs titres et artistes sur YouTube Music en 2020 révèle que le hip hop règne en maître.

Malgré la pandémie, plus de deux milliards de téléspectateurs se sont connectés pour regarder un clip vidéo chaque mois. Le genre le plus dominant pour 2020 était le hip-hop. Parmi les trois principaux genres sur YouTube aux États-Unis (hip-hop, rock et pop), le hip-hop est celui qui connaît la croissance la plus rapide. Entre octobre et décembre 2020, le hip-hop était le genre de musique le plus regardé sur YouTube.

Les artistes hip-hop occupaient les dix places sur les dix artistes les plus regardés aux États-Unis l’année dernière. C’est une influence culturelle qui est là pour rester et qui croît massivement par rapport aux autres genres.

YouTube 10 artistes les plus regardés aux États-Unis Payé « NLE Choppa – » Walk ‘Em Down (ft. Roddy Ricch) « Cardi B – » WAP (ft. Megan Thee Stallion) « DaBaby – » Rockstar (ft. Roddy Ricch) « Roddy Ricch – » The Box « Drake – « Laugh Now Cry Later (ft. Lil Durk) » YoungBoy Never Broke Again – « Lil Top » Lil Baby – « The Bigger Picture » Bien sûr, ces données proviennent uniquement de YouTube et YouTube Music. Mais le hip-hop se développe plus rapidement que tout autre genre sur toutes les statistiques mesurées. Jetons un coup d’œil à certaines des statistiques proposées par Billboard pour l’année 2020.

Le R & B / Hip-Hop a atteint 211,04 millions d’unités de consommation d’albums audio pour 2020, soit une augmentation de 13,8% par rapport aux 18,5 millions d’unités de 2019. La part de marché du genre a également augmenté de 28,2%, contre 27,7% en 2019.

Le rock est le deuxième genre le plus populaire, suivi de la pop. Mais ni le rock ni la pop n’ont suivi la croissance de 11,6% de la consommation audio globale de l’industrie aux États-Unis. Cela signifie que parmi les trois principaux genres, seul le hip-hop se développe, tandis que le rock et la pop sont en déclin.

Les ventes de musique physique ont diminué en 2020, grâce à la pandémie de fermeture de nombreux magasins de disques. Mais malgré la baisse des ventes de supports traditionnels comme les CD, les ventes de vinyles continuent de croître.

L’album My Turn de Lil Baby a battu le folklore de Taylor Swift dans le total des unités de consommation d’albums. «The Box» de Roddy Ricch était la chanson hip hop la plus populaire de 2020, avec 1,3 milliard de streams. Il a battu «Life is Good» de Future, qui comptait environ 1 milliard de flux. Il met en évidence la rapidité avec laquelle le hip-hop domine le sommet des charts, étouffant d’autres genres. Il sera intéressant de comparer les meilleures chansons hip-hop de 2021 pour voir si cela reste le genre en tête des charts de 2020.

A propos de l’auteur