Le hit de Ricky Nelson coupé par CCR, Led Zeppelin et Queen

Comme Ricky Nelson a célébré son 21e anniversaire en 1961 avec un nouveau single et album, sa chanson “Bonjour Marie Lou” – techniquement la face B du “Travelin’ Man” en tête des charts – se préparait à parcourir le monde lui-même. Des années plus tard, cela prouverait l’empreinte qu’il avait laissée sur la prochaine génération d’étoiles. Il était couvert par Creedence Clearwater Revival en atelier et Led Zeppelin et reine en concert.

“Hello Mary Lou” a atteint la 9e place du Hot 100 juste avant que la face A du single Imperial n’atteigne le sommet des charts américains. Ensuite, Liberty Records au Royaume-Uni a pris la décision de faire de la face B la piste principale, avec un grand effet. En juin 1961, le single, intitulé “Hello Mary Lou”/”Travelin’ Man”, est entré dans les charts britanniques à la 32e place.

La calligraphie de Pitney

Le super accrocheur “Mary Lou”, avec son style percussif et son solo de guitare exceptionnel par le grand joueur de session James Burton, a été écrit par Gene Pitney, au cours d’une année importante de sa carrière. Le chanteur de Hartford, dans le Connecticut, enregistrait depuis la fin des années 1950, mais a atteint les charts américains en tant qu’artiste pour la première fois en janvier 1961 avec “(I Wanna) Love My Life Away”.

Le chanteur country texan Johnny Duncan avait enregistré la première version de “Hello Mary Lou” en 1960, mais il n’a pas réussi à faire les charts. Lorsque Nelson, idole de l’adolescence, l’a coupé, il a volé dans les best-sellers, aidant à répandre le nom de Pitney en tant que chanteur-écrivain accompli. Il a eu un autre succès modeste cet été-là avec “Every Breath I Take”, produit par Phil Spector, et au début de 1962, il figurait pour la première fois dans le Top 20 américain avec sa chanson titre du film de Kirk Douglas Town Without Pity.

Le plus grand succès jamais enregistré au Royaume-Uni

Nelson, pour sa part, avait connu le succès au Royaume-Uni depuis 1958, l’année après sa percée américaine en tant qu’artiste solo à l’âge de 17 ans seulement. Le nouveau single a atteint le Top 10 dans sa quatrième semaine et a ensuite passé deux semaines à N°2 en juillet. Ce serait son plus gros succès là-bas, et était un gros vendeur en Norvège et dans une grande partie de l’Europe.

“Hello Mary Lou” a ensuite été repris par Creedence sur leur dernier album, Mardi Gras de 1972, et la même année, il faisait partie du montage de chansons dans la performance de Led Zeppelin de “Whole Lotta Love” au Forum de Los Angeles, publié plus tard sur How The West Was Won.

Queen, dont Brian May était un grand fan et étudiant du jeu de Burton, l’a également interprété lors de leur Magic Tour de 1986. Cette version est disponible sur l’album Live At Wembley ’86, sorti en 1992.

