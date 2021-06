Le hit de ‘Tigre de Caracas’ Gámez, un grand danger pour Bryan Flores

Le KO vénézuélien Otto ‘El Tigre de Caracas’ Gámez, avec une efficacité éliminatoire proche de 75% représente un risque pour l’invaincu et le championnat WBC International des poids légers détenu par la nouvelle idole de Juarense Bryan ‘El Niño Maravilla’ Flores, avec qui ce sera mesuré le 16 juillet au gymnase municipal Josué Nery Santos de Ciudad Juárez.

Le combat explosif en tête du scrutin présenté par Promociones del Pueblo en association avec BXSTRS Promotions, et qui sera diffusé dans toute l’Amérique latine via le signal de “Friday Fight Night of ESPN Knockout” aura également la bataille pour la couronne mondiale des super poids mouche WBC entre la championne Lourdes ‘La Pequena Lulú’ Juárez et la challenger officielle Diana ‘La Bonita’ Fernández.

Gamez, 24 ans et avec 14 KO en 19 victoires en professionnalisme ; Il a connu une carrière réussie dans la boxe amateur, pénétrant avec force la boxe payante, ajoutant un nombre impressionnant de KO lors de ses premiers matchs, ce qui lui a valu de disputer le titre international WBA au Panama, qu’il a conquis en seulement quatre tours.

L’énorme punch d’Otto a fait de lui un véritable globe-trotter, visitant le Panama à deux reprises, le conduisant à disputer un titre international en Pologne contre Damian Wrzesinski, à affronter le Russe invaincu Alexander Devyatov à Krasnogorsk, en Russie, et l’ancien champion du monde Francisco ‘Bandiso’ Vargas au Mexique ; acquérant une belle expérience face au duel avec l’invaincu Juarense qui devra utiliser ses meilleurs arguments de boxe.

Les billets pour cette soirée sensationnelle sont déjà vendus via le système Don Boletón.