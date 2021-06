Le hit “Death Bed” de TikTok de Powfu compte plus d’un milliard de streams sur Spotify

Le tube TikTok du rappeur canadien Powfu « Death Bed (Coffee for Your Head) » a accumulé plus d’un milliard de flux Spotify.

Lorsque le rappeur de chambre discret a franchi le cap, il a célébré en jouant au basket-ball. “J’ai remercié Dieu, posté sur Instagram et tiré quelques paniers”, a-t-il déclaré au Chronicle-Journal à propos de la réalisation de ce jalon.

La chanson utilise un échantillon de la chanteuse britannique Beabadoobee comme crochet. Le natif de la Colombie-Britannique, âgé de 22 ans, a téléchargé la chanson sur sa page SoundCloud en 2019. Mais il a fallu près d’un an avant que les utilisateurs de TikTok trouvent la chanson pour en faire la bande originale d’une génération.

Après que la popularité de la chanson ait augmenté sur TikTok, sa popularité hors ligne a également augmenté. Il a atteint la 23e place du Billboard Hot 100 l’année dernière avant de s’essouffler. Mais atteindre un milliard d’écoutes sur Spotify n’est pas une mince affaire – c’est un club exclusif pour les Canadiens. Cela place Powfu parmi d’autres sensations canadiennes comme Drake, Shawn Mendes, Justin Bieber et The Weeknd – avec une seule chanson.

Sur toutes les plateformes de streaming, y compris Spotify, “Death Bed” a accumulé près de 2,7 milliards de streams.

Columbia Records a partagé les numéros de la chanson. Le rappeur dit qu’il a été choqué de voir la chanson gagner du terrain sur TikTok après plus d’un an. « J’ai commencé à voir un pic de téléspectateurs sur Youtube et je ne savais pas vraiment pourquoi les vues arrivaient », a-t-il déclaré à La Presse Canadienne l’année dernière.

« J’ai donc commencé à chercher sur d’autres applications et TikTok a réalisé des milliers de vidéos avec. J’étais excité, époustouflé parce que c’était juste des vidéos aléatoires de personnes l’utilisant comme musique de fond.

Le rappeur de 22 ans, de son vrai nom Isaiah Faber, dit qu’il aime travailler seul sa musique dans sa chambre. Il dit que les rappeurs SoundCloud Lil Peep et XXXTentacion sont des influences pour ses œuvres. Faber dit qu’il télécharge de nombreuses idées de chansons inédites sur TikTok pour voir comment le public réagira.

“S’il y a une très bonne réaction, je finirai la chanson très rapidement et la sortirai”, dit Faber. Il a sorti un certain nombre d’EP, dont “Drinking Under the Street Lights”, mais il n’a pas sorti d’album complet de Powfu. Mais Powfu dit qu’il pense que le temps des albums est révolu.

«Je n’ai jamais vraiment été un fan d’albums parce que j’ai l’impression qu’à moins d’être un super fan de quelqu’un, les chances que vous écoutiez un album entier sont très minces. Je veux que toutes mes chansons soient reconnues, c’est pourquoi j’essaie de les faire plus courtes, comme quatre à huit chansons.