Le hit posthume d’Harlan Howard de Patsy Cline

Les passage intempestif de Patsy Cline en mars 1963, une grande carrière a été interrompue, mais cela n’a pas empêché son nom de continuer à apparaître dans les charts country. Alors que Decca continuait à sortir des singles inédits pour répondre à la demande d’un public en deuil, Patsy avait deux autres succès country dans le Top 10 cette année-là avec des chansons qui lui étaient étroitement associées, “Sweet Dreams (Of You)” et “Faded Love”.

Au début de 1964, le label a mal évalué le marché avec les 45 suivants, “When You Need A Laugh”, qui n’a atteint que la 47e place du classement country. Mais le 14 septembre de cette année-là, ils ont publié l’enregistrement de Cline d’une chanson publiée pour la première fois sous le nom de “She Called Me Baby” en 1961. Cette version a été écrite par son auteur, Harlan Howard, le prolifique mélodique country qui a écrit l’un des ses plus grands succès, “Je tombe en morceaux.”

Le succès local d’Harlan

L’écrivain a eu un succès local avec son original de la chanson, qui provenait de son album Harlan Howard Sings Harlan Howard. Son épouse de l’époque, Jan, a sorti la première version féminine de la chanson en 1962, après quoi elle a été coupée par Skeeter Davis, à la suite de son énorme succès avec “The End Of The World”. Ensuite, il est passé à nouveau du côté masculin entre les mains de Bobby Bare et Sheb Wooley.

“He Called Me Baby” de Cline, mettant en vedette les Jordanaires, faisait partie d’une session d’enregistrement en février 1963, quelques semaines seulement avant sa mort dans un accident d’avion. Elle est ensuite devenue le premier artiste, homme ou femme, à figurer dans les charts avec la chanson fin octobre, se hissant au 23e rang des pays. La composition de Howard a ensuite été reprise par des artistes comme Ernest Tubb et Glen Campbell, avant de souligner sa polyvalence en devenant un hit du Top 10 R&B pour Candi Staton en 1971.

Puis, en 1974, un enregistrement de « She Called Me Baby » de Charlie Rich, coupé dans les années 60 mais sorti au sommet de sa popularité actuelle, est passé au premier rang des charts country. Il s’agit de son septième best-seller en quelque 20 mois. Plus récemment, “He Called Me Baby” a été l’un des moments forts de The Lonely, The Lonesome & The Gone, nominé aux Americana Award de LeAnn Womack. Dans les configurations masculines et féminines, la chanson a été un gagnant répété, et Patsy Cline l’a aidée sur son chemin.

