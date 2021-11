Juridique & Réglementaire

Le HMRC britannique déclare que les crypto-monnaies ne sont pas exonérées de la taxe sur les services numériques

AnTy29 novembre 2021

HM Revenue and Customs (HMRC) affirme que les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme de l’argent ou des marchandises et ne sont pas exonérées de la taxe sur les services numériques.

Le bureau des impôts a également informé les échanges cryptographiques en ligne qu’ils sont soumis à la taxe, selon un rapport de The Telegraph, qui dit qu’il est conçu pour garantir que les entreprises technologiques comme Amazon et Google paient plus à l’Échiquier. Ces deux géants de la technologie ont transféré le coût de la taxe sur les services numériques aux commerçants et aux annonceurs, respectivement.

Les échanges cryptographiques ont été liés à la taxe sur les technologies du Trésor après que le HMRC a déclaré qu’ils ne seraient pas admissibles à une exemption accordée aux sociétés de services financiers.

L’agence a déclaré que les actifs cryptographiques ne sont « pas des instruments financiers » et ne sont pas considérés comme des matières premières ou de l’argent. En tant que tels, les échanges cryptographiques qui vendent des crypto-monnaies ne peuvent pas prétendre à une exemption pour les marchés financiers.

L’année dernière, la taxe sur les services numériques est entrée en vigueur et a imposé une taxe de vente de 2 % sur les marchés en ligne, les réseaux sociaux et les services de moteurs de recherche qui génèrent un chiffre d’affaires mondial de plus de 500 millions de livres sterling et des ventes au Royaume-Uni de plus de 25 millions de livres sterling.

Dans sa mise à jour des orientations sur la taxe sur les services numériques, le HMRC a déclaré: « Il existe une grande variété d’actifs cryptographiques, chacun ayant des caractéristiques différentes ».

Et parce que la crypto ne représente pas des marchandises, de l’argent ou des contrats financiers, « il est peu probable que les échanges de crypto-actifs puissent bénéficier de l’exemption pour les marchés financiers en ligne ».

Bien qu’on s’attende à ce qu’elle soit supprimée plus tôt cette année, la taxe reste en vigueur jusqu’à ce que son remplacement entre en vigueur.

CryptoUK, l’organisme de l’industrie de la crypto-monnaie du pays, fait pression sur le Trésor et le HMRC à ce sujet, affirmant qu’il est injuste de traiter la crypto différemment des autres actifs financiers.

Ian Taylor, directeur de CryptoUK, a qualifié cette décision de nouveau coup dur pour les échanges cryptographiques après le régime de licence «difficile» introduit par la Financial Conduct Authority (FCA) et a déclaré que cela entraînerait des frais plus élevés pour les personnes achetant et vendant des actifs cryptographiques.

AnTy

