Le HMS Queen Elizabeth et le HMS Prince of Wales mettront les voiles en 2022 pour une démonstration de puissance mondiale | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les deux HMS Queen Elizabeth et le HMS Prince of Wales arborera fièrement le drapeau alors qu’ils naviguent à nouveau sur les océans du monde. Cette décision, annoncée vendredi, devrait montrer un déploiement massif de la puissance navale britannique.

Le ministère de la Défense a déclaré dans une série de tweets : « Le groupe aéronaval du Royaume-Uni revient en 2022 avec le HMS Prince of Wales et le HMS Queen Elizabeth déployés avec nos partenaires de l’OTAN et internationaux.

Le vaisseau amiral de la Royal Navy est arrivé chez lui cette semaine après le premier déploiement opérationnel du groupe aéronaval (CSG) qui a malheureusement été en proie à des incidents, notamment la perte d’un avion de chasse de 100 millions de livres sterling en mer.

Les marins, les marines et les aviateurs, qui ont été déployés dans le cadre de la mission historique de 7 mois du groupe aéronaval britannique, ont été accueillis chez eux par leurs familles alors que l’avion britannique revenait jeudi.

Le ministère de la Défense a déclaré : « Le déploiement le plus important en temps de paix depuis un quart de siècle, le Carrier Strike Group 21 a été plus qu’une simple entreprise militaire, réunissant des éléments de défense, de diplomatie et de prospérité et battant le drapeau de la Grande-Bretagne mondiale. »

Le navire de guerre de 65 000 tonnes est revenu à Portsmouth jeudi après-midi tandis que les destroyers de type 45 HMS Defender et HMS Diamond sont revenus plus tôt dans la journée, avec la frégate de type 23 HMS Richmond de retour à Plymouth.

Dans un message adressé au capitaine et au personnel, la reine a déclaré: « J’ai été ravie d’entendre parler du travail important que vous avez entrepris pour établir des relations entre le Royaume-Uni et plus de vingt nations au cours de votre déploiement de sept mois. »

Elle a également exprimé ses « sincères remerciements » au groupe de grève des transporteurs et leur a souhaité « un Noël des plus agréables et reposants ».

Le groupe aéronaval britannique a visité ou interagi avec 44 pays différents, dont l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la France, la Grèce, Israël, l’Inde, l’Italie, le Japon, Oman et la République de Corée.

LIRE LA SUITE: La Russie sur le point de déclencher une guerre totale alors que les espoirs de cessez-le-feu s’effondrent

Le chef d’état-major de la Défense, l’amiral Sir Tony Radakin, a déclaré : « Au cours des sept derniers mois, le HMS Queen Elizabeth et son groupe d’intervention ont défendu les intérêts du Royaume-Uni et renforcé nos partenariats dans le monde entier.

« Avec la participation de toutes les forces armées et l’intégration de nos alliés partout, ce déploiement a été une entreprise véritablement conjointe et véritablement internationale, qui représente le meilleur de la Grande-Bretagne mondiale.

« Je remercie toutes les personnes impliquées pour leurs efforts pour faire de ce déploiement un succès aussi retentissant, et je souhaite à nos marins, aviateurs, soldats et marines de retour de très bonnes retrouvailles avec leurs familles ce Noël. »

Le point d’éclair le plus important de la mission de sept mois s’est produit en juin, lorsque le HMS Defender, un membre de la flotte qui a navigué avec le Queen Elizabeth, a provoqué la fureur de la Russie en naviguant trop près de la Crimée.

Cela a conduit à une impasse avec un navire russe avant que le président du pays, Vladimir Poutine, ne se vante d’avoir pu couler le navire et s’en tirer.

En juillet, le navire jumeau HMS Diamond a subi un problème mécanique avec son moteur l’obligeant à subir des réparations avant de retourner au CSG six semaines plus tard.

Au cours du même mois, un certain nombre de navires du CSG, y compris le transporteur, ont connu une épidémie de Covid-19 malgré le fait que tout l’équipage ait été doublement vacciné.