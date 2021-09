Le HMS Queen Elizabeth porte les relations avec le Japon à un « tout nouveau niveau » au milieu des tensions chinoises | Monde | Nouvelles

in

Dans un message vidéo sur Twitter, le commodore Steve Moorhouse, commandant du Carrier Strike Group, a déclaré que la visite s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la Grande-Bretagne à renforcer ses “liens diplomatiques, économiques et de sécurité dans la zone indo-pacifique”.

Il a également promis que le voyage porterait les relations bilatérales avec le Japon « à un tout autre niveau ».

« La présence du Carrier Strike Group incarne le soutien du Royaume-Uni à la liberté et à la sécurité des routes commerciales vitales de la région, et à un système international qui profite à tous les pays », a déclaré Moorhouse.

Selon le bureau de la ville de Yokosuka, 1 240 membres d’équipage du HMS Queen Elizabeth ne débarqueront pas du navire de guerre.

La nouvelle superpuissance navale britannique quittera la base jeudi prochain.

L’arrivée du navire fait suite à un exercice conjoint entre le Japon, les États-Unis, les Pays-Bas et le Canada depuis jeudi qui visait à renforcer la coopération des pays participants.

L’opération espère également contribuer à l’idéologie occidentale d’un « Indo-Pacifique libre et ouvert ».

Le HMS Queen Elizabeth a quitté la Grande-Bretagne en mai, faisant plusieurs escales dans des pays alliés le long de sa route vers la mer de Chine méridionale.

Initialement mis en service en 2017, l’engin de pointe et homonyme de Sa Majesté est le plus grand porte-avions de Grande-Bretagne et est capable de transporter jusqu’à 40 avions, selon la Royal Navy.

L’arrivée du navire au Japon intervient alors que la Chine dévoile un nouvel ensemble de lois maritimes visant à réglementer les navires étrangers dans la région.

Les nouvelles lois qui obligeront tous les navires étrangers entrant dans les eaux chinoises à être munis de permis et à informer les autorités maritimes de leur entrée ont été décrites comme une « bombe à retardement » pour un conflit potentiel, selon le Taipei Times.

L’Administration chinoise de la sécurité maritime a déclaré que la nouvelle réglementation s’appliquait à tout navire étranger considéré comme « mettant en danger la sécurité du trafic maritime de la Chine ».

Su Tzu-Yun, directeur taïwanais de la Division de la stratégie et des ressources de défense à l’Institut de la défense nationale et de la recherche stratégique, estime que les lois pourraient englober plus que les eaux autour de la Chine.

M. Su a affirmé que la réglementation inclurait également les 12 milles marins de la mer autour des récifs artificiels de Pékin dans la mer de Chine méridionale – étendant considérablement le contrôle de la Chine sur la zone.