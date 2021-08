Le hockey féminin espagnol est éliminé aux tirs au but

02/08/2021 à 16h47 CEST

.

L’Espagne a fait ses adieux aux Jeux de Tokyo aujourd’hui après avoir chuté en quarts de finale contre la Grande-Bretagne, une équipe qui défend l’or remporté à Rio 2016 et qui a prévalu aux tirs au but (0-2) après avoir terminé le temps réglementaire avec une égalité à deux.

Espagne

Ruiz ; Ycart, López, Riera, Pons, García, Pérez, Oliva, Jiménez, Petchame, Iglesias -équipe initiale- Barrios, Bonastre, Mejías, Torres-Quevedo, Magaz.

Grande Bretagne

Hinch; Unsworth, Toman, Jones, Townsend, Robertson, Rayer, Ansley, Pearne-Webb, McCallin, Ownsley -équipe de départ- Martin, Petter, Wilkinson, Crackles, Baldson.

Buts

0-1 M.17 : Hannah Martin, 1-1 M.20 Belén Iglesias, d’un corner peanlti. 2-1 M.21 Fiona Craquelé, sur penalty. 2-2 M.51 Berta Bonastre. Tirs au but : 0-2 Hannah Martin et Sarah Louise.

Arbitres

Neumann (AUS) et Rostron (RSA). Ils ont montré une carte verte à Jones (GBR), Ycart (ESP), Crackles (GBR).

Incidents

Quart de finale du tournoi de hockey féminin joué sur le terrain nord du stade Oi à Tokyo.

Les succès d’Hanna Martin, Sarah Jones et Madeleine Hinch à la porte, lors de l’arrêt de trois des quatre lancements de l’Espagnole, ont mis fin au rêve olympique d’une équipe qui allait de moins en plus à Tokyo et qui protégeait les champions en titre dans un match. qui est revenu deux fois pour forcer une fusillade aux tirs au but.

Sans buts en première mi-temps et un seul penalty sans revenu pour les Britanniques, ils ont pris l’avantage deux minutes après le début du deuxième quart-temps. Un embarquement sur l’aile droite d’Hannah Martin s’est terminé avec le ballon entre les jambes de Mari Ángeles Ruiz et l’avantage britannique.

Cela n’a duré que trois minutes car après ce temps, Belén Iglesias a terminé un penalty parfait en perforant María López au début du deuxième quart-temps, au cours duquel la défense espagnole a coupé le deuxième penalty de son rival et le jeu n’avait pas de propriétaire clair.

Iglesias elle-même et Isabelle Petter ont tenté de faire bouger le tableau à la reprise, mais c’est Fiona Crackles qui l’a fait dans un nouveau penalty, très rigoureux, indiqué en faveur de l’équipe dirigée par l’Australien Mark Hager, alors que l’Espagne était derrière par un carton vert. à Clara Ycart.

Le but a permis aux Britanniques de renforcer leur défense et l’Espagne a cherché l’égalisation, qui aurait pu venir d’un tir de Lucía Jiménez arrêté par Hinch, et de deux autres pénalités qu’ils n’ont pas réussi à lancer. Finalement, le 2-2 est venu après un vol de balle et un tir d’Alejandra Torres-Quevedo terminé par Berta Bonastre.

À neuf minutes de la fin, Hannah Martin a pu rompre l’égalité mais le ballon a touché le poteau ; Laura Barrios a envoyé un revers et le match s’est soldé par des “shoot-outs” résolus avec deux buts des derniers champions et les adieux au groupe mené par le Britannique Adrian Lock.

L’élimination en quarts fait revenir les “RedSticks” de Tokyo avec un diplôme olympique, tout comme à Rio, sans pouvoir se battre pour les médailles comme ils l’ont fait pour la dernière fois il y a 21 ans, aux Jeux de Sydney, après l’or historique remporté à Barcelone’92.

La Grande-Bretagne jouera en demi-finale contre les Pays-Bas, qui ont éliminé aujourd’hui la Nouvelle-Zélande (3-0). L’autre demi-finale affrontera l’Argentine et l’Inde, qui se sont respectivement débarrassées de l’Allemagne et de l’Australie.