Le Hollywood Bowl rouvre officiellement pour l’été

Le célèbre Hollywood Bowl de Los Angeles devrait rouvrir officiellement cet été, ont annoncé les hauts responsables de la salle.

En plus de dévoiler les nouvelles prometteuses dans une série de tweets – les fans et les musiciens devraient profiter du retour des événements de musique live traditionnels – The Hollywood Bowl a détaillé ses ambitieux projets de réouverture estivale sur une page Web autonome. Le lieu, qui peut accueillir un maximum de 17 500 participants à la fois, a l’intention de lancer «14 semaines de concerts avec un mélange de programmation» en juillet.

Les listes d’artistes, les dates et les détails de billetterie de ces spectacles seront disponibles le mardi 11 mai, selon le lieu presque centenaire. De plus, le Hollywood Bowl a souligné que le projet de la Californie de supprimer la plupart des restrictions liées au COVID d’ici le 15 juin présentait «une certaine incertitude quant à ce que cet été permettra, et nous sommes en train de retravailler nos plans pour la saison.»

Sur ce front, l’établissement accueillera de nouveau des foules à capacité limitée d’environ 4000 personnes le mois prochain, ainsi que l’organisation de «quatre concerts gratuits pour les travailleurs de la santé, les premiers intervenants et les travailleurs essentiels en guise de remerciement pour tout ce qu’ils ont fait pour Los Angeles. tout au long de la pandémie. »

De plus, le Hollywood Bowl a l’intention «dans les semaines à venir» de détailler publiquement «un plan de réouverture qui comprend des procédures de distanciation, une politique relative aux masques, une billetterie sans contact et des horaires de nettoyage et d’assainissement, entre autres protocoles de sécurité». Les fans auront la possibilité d’appliquer des crédits de billets 2020 aux spectacles de cette année ou, alternativement, de reporter les crédits jusqu’en 2022.

Dans un sens plus large, un certain nombre d’artistes et de professionnels de l’industrie du divertissement sont en train de finaliser des plans pour reprendre le spectacle avant des foules physiques, ce qui semble être une indication claire du retour imminent de la musique live.

Le premier festival de musique enlèvement d’Insomniac Events devrait avoir lieu à Orlando demain, tandis que le comédien Bill Burr a révélé cette semaine qu’il se lancerait dans une tournée de 21 étapes à partir de juillet. La star de country Jason Aldean, pour sa part, se prépare à effectuer une paire de concerts en plein air socialement distants à la mi-mai.

Enfin, en ce qui concerne les concerts nouvellement annoncés, Rüfüs Du Sol a annoncé son intention de jouer au Banc of California Stadium, d’une capacité de 22 000 places, en novembre, tandis qu’Andrea Bocelli devrait partir en tournée en octobre. EDC Las Vegas reste programmé du 21 au 23 mai 2021, a réitéré hier le fondateur et PDG d’Insomniac, Pasquale Rotella sur Instagram; Insomniac a encore un éventail d’autres festivals, y compris Day Trip, réservés tout le reste de l’année.

Il convient de noter en conclusion que le calendrier des concerts 2022 se remplit également rapidement – ce qui signifie que les chevauchements d’horaires et les considérations logistiques pourraient devenir de réelles préoccupations pour les promoteurs, les artistes et les fans.

Rage Against the Machine et Run the Jewels ont organisé leur tournée conjointe pour se dérouler fin mars et mi-août 2022, et Live Nation a déclaré en février que The Weeknd avait vendu environ 1000000 billets pour sa tournée After Hours de 104 étapes, qui est devrait débuter à Vancouver en janvier prochain.