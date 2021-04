Le Hollywood Bowl vise une réouverture estivale complète en juillet

L’Organisation philharmonique de Los Angeles a annoncé que Le Hollywood Bowl et The Ford visent une réouverture estivale complète en juillet avec 45 à 60 représentations sur les sites de Californie.

Le calendrier officiel des programmes devrait être annoncé le 11 mai pour The Hollywood et le 25 mai pour The Ford.

Parlant du retour de la musique live en tant que lieux après plus d’un an de fermetures liées au COVID-19, le PDG de la Los Angeles Philharmonic Organization, Chad Smith, a déclaré Variété: «Nous savons que le virus augmente dans d’autres régions du pays, et c’est quelque chose que nous continuons de surveiller. Quoi que nous fassions, notre première considération sera la santé et la sécurité de notre public, de nos employés et des artistes qui peuplent notre scène.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newson, a récemment annoncé que l’État serait autorisé à organiser des événements en salle dans les salles de concert et les théâtres à partir du 15 avril.

«Mais dans la mesure où l’annonce du département de la santé de l’État et de Newsom était une indication qu’ils sont convaincus qu’à la mi-juin, notre communauté sera dans un endroit très différent dans cette pandémie, alors oui, je pense qu’il y a un problème. confiance que nous allons pouvoir organiser une saison vraiment robuste à Hollywood Bowl, ce que nous attendions tous », a ajouté Smith.

Bien que les détails exacts de l’ouverture n’aient pas encore été gravés dans la pierre, Smith a déclaré que, idéalement, quatre événements gratuits auraient lieu en mai à titre d’essai pour une programmation à plus grande échelle. Chaque événement aura un public limité de 4 000 participants. Les spectacles mettront en vedette Gustavo Dudamel, le LA Philharmonic, Thundercat et Flying Lotus et La Santa Cecelia.

«Chaque jour, il y a un peu plus de certitude, et nous continuons à intégrer la flexibilité dans les prochaines semaines pour en savoir plus, comprendre plus et être en mesure de planifier avec plus de confiance», a déclaré Smith.

Visitez le site officiel du Hollywood Bowl pour plus de détails.