Le homard à la barbe à papa est si rare qu’il n’y en a que 1 sur 100 millions

Un pêcheur commercial de homard à Portland, dans le Maine, a décroché le jackpot en quelque sorte pour le homard de couleur impaire lorsqu’il a attrapé ce qu’on appelle un homard de barbe à papa, un crustacé bleu vif de couleur similaire à la friandise sucrée.

« C’est si rare, il n’y en a que 1 sur 100 millions », a déclaré Mark Murrell, PDG de la société de fruits de mer Get Maine Lobster, dans une vidéo.

Bill Coppersmith, le pêcheur qui est un fournisseur régulier de GML, a attrapé le homard coloré dans la baie de Casco et l’a nommé Haddie, d’après sa petite-fille, selon Live Science. C’était le troisième homard de couleur étrange et rare qu’il pêchait en 40 ans de pêche; les autres étaient blancs et orange, et portaient également le nom de leurs petits-enfants.

Murrell a déclaré dans la vidéo que le homard n’allait pas être vendu ou cuit, et fidèle à sa parole, il a été remis au Seacoast Science Center de Rye, New Hampshire, où il sera exposé au public.

Live Science a expliqué le phénomène de couleur du homard de barbe à papa, ainsi que les raisons pour lesquelles il n’a pas été simplement publié :

Ce changement radical de coloration peut provenir du fait que le homard a des niveaux d’astaxanthine inhabituellement bas, en raison d’un régime pauvre en composé ; cela pourrait se produire si le homard se nourrissait principalement de poissons appâts, plutôt que du régime typique de homard composé de crabes et de crevettes riches en astaxanthine. Si tel est le cas, le peu d’astaxanthine consommé par le homard devrait principalement se lier à des protéines qui donnent au pigment une apparence bleue, pour donner à l’animal cette couleur barbe à papa. Ou bien, la couleur du homard pourrait être le résultat d’une bizarrerie génétique qui altère les protéines qui se lient au pigment, changeant ainsi sa couleur apparente, selon National Geographic… « Selon la Maine Lobstermen’s Community Alliance, les homards à coloration rare peuvent être désavantagés et plus visibles pour les prédateurs, car leur coloration normale les aide à se fondre dans l’environnement », a déclaré Murrell à Live Science. « Par conséquent, Get Maine Lobster l’a donnée au Seacoast Science Center, où elle peut passer du temps avec d’autres homards et être aussi en sécurité que possible. »

Photos avec l’aimable autorisation de Get Maine Lobster.

