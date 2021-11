Le homard à la barbe à papa est une prise sur 100 millions

Un homard « barbe à papa » tire sa couleur irisée d’une mutation génétique rare (Photo: Get Maine Lobster)

Un homme a fait une prise que la plupart des gens ne feraient pas dans leur vie – un crustacé irisé sur 100 millions appelé « homard à barbe à papa ».

Bill Coppersmith pêchait au large des côtes du Maine dans la baie de Casco lorsqu’il a attrapé la créature bleue, violette et multicolore, selon la société Get Maine Lobster. Coppersmith, un homardier pendant quatre décennies, l’a nommé d’après sa petite-fille, Haddie.

La couleur irisée du homard provient d’une mutation génétique rare.

« Super, duper excité de vous montrer ce qu’on appelle un homard de barbe à papa », a déclaré Mark Murrell de Get Maine Lobster, le tenant dans une vidéo dimanche. « C’est si rare qu’il n’y en a qu’un sur cent millions capturé. »

Un homard « barbe à papa » est un sur 100 millions, selon les experts (Photo: Get Maine Lobster)



Le homard « barbe à papa » a été pêché au large des côtes du Maine (Photo: Get Maine Lobster)

Bien qu’attirante, la couleur n’aide pas le homard car elle le rend plus difficile à camoufler avec son environnement.

Les homards mangent un pigment rouge dans les aliments végétaux appelé astanxanthine qui les protège du stress, selon l’American Chemical Society.

« Ce pigment est stocké dans la peau d’un homard sous sa coquille extérieure dure », a déclaré la société. « Mais au fil du temps, le pigment commence à migrer dans la coquille, où différentes protéines de la coquille modifient le pigment pour le stocker, changeant sa couleur. »

Un homard barbe à papa a-t-il un goût plus sucré que le homard rouge typique ? Cela restera inconnu, car Get Maine Lobster a des plans spéciaux pour cette créature marine unique.

Mark Murrell de Get Maine Lobster a déclaré que le homard « barbe à papa » ne serait ni vendu ni cuit (Photo: Get Maine Lobster)

« Regardez à quel point ce homard est beau », a déclaré Murrell. « Nous allons contacter certains de nos amis et voir où nous pourrions peut-être livrer ce homard. »

Il a conclu : « Nous n’allons pas le vendre, nous n’allons pas le cuisiner. C’est un beau homard et nous voulons le conserver.’

Il n’a pas fallu longtemps pour que Haddie soit officiellement adopté. Elle se dirige vers sa nouvelle maison pour toujours au Seacoast Science Center à Rye, New Hampshire.

Haddie n’est pas le premier homard de couleur inhabituelle à être capturé en Nouvelle-Angleterre. En février, un homard albinos sur 100 millions a été pêché au large des côtes du Maine, tout comme un homard jaune. Et en juillet, un pêcheur de homard à Gloucester, dans le Massachusetts, a roulé un homard bleu.

