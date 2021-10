Le home run de Freddie Freeman propulse les Braves dans le NLCS pour la deuxième saison consécutive

Avec 88 victoires en saison régulière, les Braves d’Atlanta ont le pire bilan de toutes les équipes lors des séries éliminatoires de la MLB cette année. Mais en octobre, rien de tout cela n’a d’importance.

Le MVP en titre de la Ligue nationale, Freddie Freeman, a brisé une égalité de 4-4 avec un coup de circuit en solo contre le plus proche des Milwaukee Brewers, Josh Hader, en fin de huitième manche pour porter Atlanta à une victoire de 5-4.

Les Braves ont éliminé les Brewers en quatre matchs et se sont qualifiés pour la série de championnats de la Ligue nationale pour la deuxième saison consécutive.

« C’était une équipe complètement différente dans la seconde moitié », a déclaré Freeman, attribuant au front office plusieurs ajouts clés à la date limite des échanges. « Nous nous sentons plutôt bien dans notre peau en deuxième mi-temps, jouant très bien au baseball et nous l’avons reporté aux séries éliminatoires. »

Freddie Freeman frappe un circuit en huitième manche pour donner aux Braves une avance de 5-4.

Atlanta a emmené les Dodgers de Los Angeles à sept matchs dans le NLCS de l’année dernière avant de s’incliner face aux futurs champions des World Series.

Cette fois, ils espèrent que le résultat sera différent.

Les Brewers ont pris une avance de deux points lors de manches consécutives, mais à chaque fois, les Braves ont immédiatement répliqué avec deux points.

Eddie Rosario a réussi un simple de deux points contre le partant de Milwaukee Eric Lauer au quatrième, tandis que Joc Pederson et Travis d’Arnaud ont repoussé le releveur Aaron Ashby au cinquième.

Le pointage étant toujours à égalité, le manager des Brewers, Craig Counsell, a appelé son plus proche pour entamer la huitième manche, sachant qu’il aurait un affrontement gauche-gauche avec Freeman qui devrait terminer troisième de la manche.

Après que les deux premiers frappeurs ont été retirés sur des prises, Freeman a sauté sur un curseur de premier lancer et l’a déposé plusieurs rangées dans les sièges du champ central – le premier coup de circuit que Hader avait autorisé depuis le 28 juillet.

« Je viens de voir un cabré (dans la zone) et j’ai pu obtenir un bon swing », a déclaré Freeman. « Il n’y avait ni rime ni raison à cela. J’ai bien balancé tout le match. J’ai travaillé sur des trucs avant le match et j’ai pu en sortir un.

Le plus proche des Braves, Will Smith, a lancé une neuvième manche parfaite pour sceller la victoire et envoyer les Braves affronter les Giants de San Francisco ou les Dodgers de Los Angeles pour le fanion de la Ligue nationale et une place dans la Série mondiale.

