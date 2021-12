Le Honduras élit sa première femme présidente, Xiomara Castro, du parti de gauche du pays

Le parti au pouvoir du Honduras a reconnu sa défaite mardi aux élections présidentielles qui s’étaient tenues dimanche, apaisant les craintes d’un vote contesté et des manifestations.

Le maire de Tegucigalpa, Nasry Asfura, candidat du Parti national, a déclaré qu’il avait personnellement félicité la candidate de gauche et ancienne première dame Xiomara Castro pour sa victoire historique.

« Maintenant, je veux le dire publiquement, que je la félicite pour sa victoire et en tant que président élu, j’espère que Dieu l’éclaire et la guide afin que son administration fasse de son mieux pour le bien de nous tous, Honduriens, pour réaliser le développement et la désir de démocratie », a déclaré Asfura.

Seulement environ la moitié des voix des élections du week-end avaient été décomptées au moment de la concession d’Asfura, mais la victoire de Castro semblait imminente. Avec 52% des voix comptées, Castro avait une avance significative sur Asfura avec 53% des voix, contre ses 53%.

Peu de temps après qu’Asfura ait concédé, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a partagé ses félicitations, écrivant dans un communiqué : « Les États-Unis félicitent le peuple hondurien pour son élection et Xiomara Castro pour sa victoire historique en tant que première femme présidente du Honduras. Nous sommes impatients de travailler avec le prochain gouvernement du Honduras.

Sur Twitter, Castro a célébré sa victoire avec un message pour les citoyens du Honduras. « Les gens, je ne vais pas vous décevoir ! » elle a écrit. Castro a mené une campagne axée sur les travailleurs pauvres du pays. Malgré les tentatives de la présenter comme une candidate d’extrême gauche, les experts pensent qu’elle gouvernera en tant que centriste capable d’attirer les investissements étrangers dans le pays.

La concession rapide d’Asfura a été un soulagement pour le peuple hondurien qui a subi des jours d’émeutes qui ont fait 23 morts, à la suite d’élections contestées en 2017.

Lien source