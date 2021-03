Le Honduras qualifie Tokyo et exclut les États-Unis

29/03/2021 à 05:59 CEST

Le Honduras a scellé le premier billet olympique de la CONCACAF et assistera à l’exploit d’été pour la quatrième fois consécutive, tandis que pour les États-Unis, c’est la troisième fois qu’ils ne se qualifient pas pour les Jeux Olympiques.

Cette équipe a pu surpasser une équipe américaine qui promettait d’avoir une génération en or dans laquelle il y avait plusieurs joueurs qui ont le potentiel de faire de grandes choses dans le monde du football à l’avenir.

Mais la réalité a été différente puisque les catrachos sont arrivés au match avec un bon match collectif et ont pu profiter d’une équipe américaine qui n’a pas vu une bonne performance tout au long du tournoi.

Juan Carlos Obregón a ouvert le score à temps libre en première mi-temps en touchant un ballon devant le but adverse alors qu’il y avait deux joueurs rivaux qui l’entouraient. Dans la première partie des prolongations, Luis Palma est venu faire pression sur le gardien américain, David Ochoa, forçant une bévue qui finirait par faire la différence dans le match.

Dédié à tous les #Honduras! 🇭🇳 🇭🇳 🇭🇳 🇭🇳 🇭🇳 🇭🇳 🇭🇳 🇭🇳 🇭🇳 🇭🇳 🇭🇳 🇭🇳 🇭🇳 # Classification à # Tokio2021 🇯🇵 # SueñoOllympico COMPLIED DO # VivaHonduras pic.twitter.com/2xSetYcdMV – Équipe nationale du Honduras (@FenafuthOrg) 29 mars 2021

POURRAIT ÊTRE PLUS

Le Honduras avait plus d’occasions de liquider et de se battre, mais son incapacité à définir dans certaines sections ne leur a pas donné cette position. Donc à la 52e minute, Jackson Yueill a marqué le but de remise de l’extérieur de la surface pour ajouter un peu plus de drame au match.

Après la défaite, le manager américain, Jason Kreis, a déclaré qu’il était le coupable de cet échec. Mais en disant cela, il a également mentionné que les joueurs n’avaient pas joué un bon match et qu’ils « ne pouvaient pas toucher le ballon ».

Le Honduras affrontera le Mexique en finale pré-olympique mercredi prochain alors que l’équipe hôte a battu le Canada 2-0 qui a à peine proposé de défendre et n’a pas terminé le but défendu par Sebastían Jurado.