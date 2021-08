Le Honduras reçoit son premier guichet automatique à l’achat – vente de crypto-monnaies

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Le guichet automatique a été installé dans la capitale du Honduras, Tegucigalpa, et permettra aux parties intéressées d’acheter et de vendre à la fois Bitcoin et Ethereum.

***

La société TGU Consultin Group, développeur de produits et solutions pour les crypto-monnaies, a réalisé l’installation du premier crypto ATM au Honduras.

Premier guichet automatique crypto au Honduras

Cela a été rapporté par l’agence de presse ., qui a souligné que l’installation du premier guichet automatique cryptographique intervient au milieu du boom commercial que les crypto-monnaies enregistrent parmi les résidents du pays, apparaissant comme un bon mécanisme pour stocker de la valeur et protéger leur pouvoir d’achat face aux problèmes de l’économie locale.

En ce qui concerne ce guichet automatique, il a été installé dans la capitale du pays, Tegucigalpa, et permettra aux parties intéressées d’acheter et de vendre à la fois Bitcoin et Ethereum en échange de la monnaie légale, le lempira hondurien. Le processus exigera seulement que les utilisateurs scannent leur document d’identité et fournissent des informations personnelles pour confirmer l’opération.

À cet égard, le PDG de TGU, Juan Mayen, a indiqué que la mesure vise à promouvoir l’adoption et le commerce de monnaies numériques dans le pays, pour lesquelles ils recherchent des mécanismes sûrs dans lesquels une personne peut acquérir et commercialiser ses crypto-monnaies en toute sécurité :

“[Antes] Il fallait le faire de personne à personne, trouver quelqu’un qui… était prêt à le faire, rencontrer l’acheteur et apporter une somme d’argent X, ce qui est très gênant et dangereux compte tenu de l’environnement au Honduras.

Intérêt pour les crypto-monnaies en Amérique centrale

Bien que les crypto-monnaies aient été répertoriées comme des actifs d’intérêt commercial parmi les connaisseurs et les cercles familiers avec ces actifs, les analystes suggèrent que l’évolution commerciale enregistrée par les principaux exposants et les mesures annoncées par le Salvador ont suscité un intérêt beaucoup plus réel de la part des résidents d’Amérique centrale. sur cette question.

Rappelons qu’El Salvador est devenu le premier pays à convertir le Bitcoin en monnaie officielle au niveau local, qui ira de pair avec le dollar américain et servira à la commercialisation de produits et services à l’intérieur du pays. La mesure entrera en vigueur début septembre et, au niveau de l’État, ils préparent déjà l’infrastructure correspondante pour faciliter l’utilisation de la monnaie numérique parmi les résidents.

À cet égard, les analystes émettent l’hypothèse qu’en fonction de l’adoption du Bitcoin parmi les résidents d’El Salvador, d’autres pays de la région pourraient se joindre à eux et envisager de permettre à des mécanismes juridiques de donner plus de légitimité aux opérations commerciales avec des crypto-monnaies.

Le nombre de guichets automatiques crypto augmente

Alors que le Honduras reçoit son premier guichet automatique Bitcoin, le nombre de ces appareils opérationnels dans le monde continue de croître fortement.

Selon les chiffres publiés par le portail CoinATMRadar, on estime qu’il y a plus de 25 940 guichets automatiques cryptographiques fonctionnant dans le monde à ce jour, avec le plus grand nombre aux États-Unis avec plus de 22 800 unités, suivis du Canada avec 1 830 appareils installés.

Lecture recommandée

Source : Finbold, .

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash