Le Hongrois Attila Fiola écrase la table d’un journaliste après avoir marqué contre la France à l’Euro 2020

in

Attila Fiola a enregistré la célébration de buts la plus bizarre et la plus passionnée de l’Euro 2020 lorsqu’il a donné l’avantage à la Hongrie contre la France samedi.

L’histoire ultime de l’outsider s’est accélérée dans le groupe F alors que les ménés menaient 1-0 dans leur match contre les champions du monde.

La célébration de Fiola restera dans les mémoires en Hongrie

Personne n’a donné beaucoup d’espoir à la Hongrie lorsqu’elle a été tirée au sort dans le groupe avec la France, l’Allemagne et le Portugal.

Cependant, les hommes de Marco Rossi ont fait un vaillant effort contre les Portugais jusqu’à encaisser trois buts en retard, tous après la 84e minute, pour perdre leur premier match.

Il y a eu un moment contre le Portugal où la Hongrie a frappé au contre et a pensé qu’elle avait pris l’avantage.

Le stade Ferenc Puskas à pleine capacité a éclaté, mais le but a été exclu pour hors-jeu.

Il n’y avait pas de drapeau contre la France cependant.

Les hommes de Didier Deschamps ont dominé les 45 premières minutes, mais étaient loin d’être cliniques devant le but.

De multiples occasions manquées les ont rendus vulnérables et, dans la deuxième minute du temps d’arrêt de la première mi-temps, ils ont été punis.

Fiola a tiré sur Hugo Lloris pour plonger sa nation dans le délire.

.

La Hongrie menait 1-0 à la mi-temps

Il a également eu du mal à contenir ses propres émotions, se précipitant vers les fans dans le coin.

Il a ensuite sauté par-dessus le cordon sur le côté du terrain et a atterri dans la zone des médias.

Cela a pris un journaliste sans méfiance par surprise lorsqu’il est entré en collision avec sa table et qu’il a commencé à la briser.

Heureusement, elle n’a pas semblé trop perturbée par tout cela et a également levé les bras en signe de célébration.

.

Fiola a fait la fête à l’ouverture

.

Cela a rendu les 67 000 fans fous à l’intérieur