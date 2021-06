Le Hongrois Willi Orban sait que le match de l’Euro contre l’Allemagne sera « spécial »

in

Le défenseur du RB Leipzig, Willi Orban, sort d’une saison spectaculaire en Bundesliga en aidant son équipe à lancer un défi sévère au Bayern Munich.

Orban était vital pour la défense de Die Roten Bullen et joue un rôle tout aussi important pour la Hongrie alors qu’elle fait pression pour passer aux huitièmes de finale de la compétition Euro 2020.

Orban reconnaît à quel point le prochain match de la Hongrie contre l’Allemagne est vital et le joueur de 28 ans ne voudrait pas qu’il en soit autrement.

« Ça va être un match spécial pour moi parce que je suis né et j’ai grandi en Allemagne. Je pense que l’Allemagne est l’équipe la plus complète du groupe », a déclaré Orban, capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia. «Ils ont une mentalité incroyablement bonne, une qualité individuelle et leur pressing est exceptionnel. Ils sont très bien organisés.

Le travail d’Orban pourrait être un peu plus facile contre l’Allemagne, car Thomas Müller pourrait manquer le match en raison d’une blessure au genou. Sans Müller, il manquerait à l’Allemagne le moteur de son pressing acharné et le cœur de son effectif.

Il n’y a rien de sûr pour Die Mannschaft et avec Orban patrouillant la ligne de fond, la Hongrie ne sera pas une sortie facile pour les Allemands.