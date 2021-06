Le Honor 50 Pro passe par AnTuTu et dévoile toutes ses spécifications La technologie

Le nouveau terminal Honor a subi le test synthétique AnTuTu et a levé tous les doutes qui existaient sur son processeur, sa RAM, son stockage et d’autres détails encore inconnus.

Le Honor 50 Pro a peu de secrets à ce stade, les fuites sur ce nouveau terminal sont récurrentes et chaque jour qui passe nous en connaissons plus de données. Nous l’avons vu à la fois dans les rendus et dans les images réelles et nous devons maintenant connaître l’intérieur de l’appareil grâce au fait qu’il a subi le test synthétique AnTuTu.

Si vous connaissez AnTuTu, vous saurez qu’il s’agit de l’un des tests les plus connus et les plus utilisés lorsqu’il s’agit de mesurer la puissance de l’équipement. Ce test donne des chiffres avec lesquels évaluer les terminaux en fonction de leurs performances, mais montre également les composants et les spécifications des terminaux qui passent entre leurs mains.

C’est ce qui est arrivé au Honor 50 Pro et nous pouvons maintenant connaître ce nouveau terminal en détail. Il a été confirmé que le processeur chargé d’être le centre névralgique sera le Qualcomm Snapdragon 778G, la quantité de RAM serait de 8 Go dans le modèle qui a subi le test et le stockage irait jusqu’à 256 Go.

La technologie RAM serait LPDDR4 et UFS 2.X en stockage, la vérité est que Honor aurait pu intégrer la technologie de stockage UFS 3.0 au lieu de la version précédente. Ce n’est pas un drame, mais cela aurait été un point en sa faveur par rapport à la concurrence.

Une vidéo en direct révèle le vrai design du Honor 50. # Honor50 # Honor50ProVia : https://t.co/4B3AqvB30M pic.twitter.com/FfytyFTIJS – Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 7 juin 2021

La version d’Android avec laquelle il arriverait serait Android 11, bien que pouvant utiliser les services Google, il est plus que probable qu’il passera à Android 12 lorsque cette version du système d’exploitation mobile de Google sortira. Quant à l’écran, il aurait une diagonale de 6,72 pouces avec une résolution QHD+ soit 2 676 x 1 236 pixels et 120 Hz comme taux de rafraîchissement..

Dans la section caméras, AnTuTu fait référence au fait que le Honor 50 Pro monterait un système de caméra dans lequel un capteur aurait plus de 100 mégapixels. Il pourrait s’agir d’un capteur de 108 mégapixels de Samsung. De plus, il devrait avoir une charge rapide de 100W.

Si vous allez acheter un mobile Huawei ou Honor, vous souhaitez savoir s’il intègre ou non les services Google. Dans cette liste, nous collectons les smartphones des deux sociétés qui sont officiellement vendus en Espagne, avec toutes les applications Google. Ils sont plus que vous ne le pensez.

Pour le moment, la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre le 16 juin, date officielle de présentation de ce terminal. Ce jour-là, nous connaîtrons toutes les données de la main d’Honor et nous vérifierons si les fuites étaient correctes.