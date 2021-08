Le Honor Magic 3 pourrait surprendre dans la section photographique, les dernières rumeurs suggèrent qu’il arriverait avec cinq caméras arrière | La technologie

Les fuites éliminent l’excitation des lancements de terminaux, mais nous permettent en même temps de les examiner avant qu’elles n’atteignent le marché. Le Honor Magic 3 aurait été la dernière victime et une section photographique avec cinq caméras arrière a peut-être été dévoilée.

Les dates technologiques en août sont en baisse, mais cela ne signifie pas que les entreprises se reposent sur leurs lauriers et que les lancements sont beaucoup moins importants. En réalité, Tout au long de ce mois, il y a plusieurs entreprises dont les présentations sont au calendrier depuis un certain temps.

L’une de ces sociétés est Honor et, bien que son ancienne sœur Huawei ait déjà présenté ses terminaux vedettes pour ce 2021, cette société n’a pas encore montré les cartes qu’elle a dans son jeu. Ça oui, Nous avons déjà le nom du terminal qui va être présenté en société et ce sera le Honor Magic 3.

Les rumeurs sur cet appareil sont nombreuses et il semble qu’elles ne s’arrêteront pas tant qu’il ne sera pas officiellement lancé. La dernière chose que l’on sait est une photographie de la conception supposée qu’aurait le Honor Magic 3 et, bien qu’il y ait déjà eu une connaissance préalable de cela, la chose intéressante à propos de La nouvelle fuite est qu’elle montre que l’appareil pourrait avoir cinq caméras à l’arrière.

Oui, le Honor Magic 3 pourrait arriver avec une configuration de photographie avec cinq capteurs différents. L’image qui donne lieu à ces conjectures a été publiée sur Twitter par un leaker assez commun d’appareils Huawei et Honor. Sur cette photo, soi-disant, un rendu de l’appareil apparaît et on peut voir à la fois l’arrière et l’avant.

# HONORMagic3Series pic.twitter.com/4x2TdNNOPw – Teme (特米) 😷 (@ RODENT950) 2 août 2021

L’arrière serait couronné par un cercle avec différentes sections, dans ces sections quatre caméras seraient logées tandis que l’une d’entre elles serait située exactement au centre du cercle.. La vérité est que si cela devenait le vrai design, ce serait assez curieux, car nous sommes habitués aux modules de caméra rectangulaires ou carrés.

Quant au reste de ses spécifications, tout indique que le Honor Magic 3 aurait un processeur Qualcomm Snapdragon 888, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Dans la section multimédia, l’écran de 6,53 pouces avec technologie AMOLED et, éventuellement, taux de rafraîchissement de 90 ou 120 Hz.

Si vous allez acheter un mobile Huawei ou Honor, vous souhaitez savoir s’il intègre ou non les services Google. Dans cette liste, nous collectons les smartphones des deux sociétés qui sont officiellement vendus en Espagne, avec toutes les applications Google. Ils sont plus que vous ne le pensez.

La présentation officielle est fixée au 12 août, il reste 10 jours pour connaître tous les détails de ce nouveau terminal. Vous n’avez pas à attendre longtemps et il est probable qu’avant son lancement il sera complètement divulgué.

Pour le moment, la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre que la firme chinoise décide de lancer son Honor Magic 3. De plus, lors de son lancement, nous saurons s’il atteint le marché européen et, plus précisément, l’Espagne.