Le hot-dog à la tarte aux pommes de Guy Fieri semble dégoûtant

Vous vous souvenez de cet épisode de Friends – “The One Where Ross Got High”, de la saison 6 – dans lequel Rachel fait ce qu’elle pensait être une bagatelle anglaise mais s’avère avoir des parties de pâté en croûte comme des pois, des oignons et du bœuf haché?

Voilà à quoi ressemble la dernière concoction de Guy Fieri pour le match Field of Dreams dans l’Iowa entre les Yankees de New York et les White Sox de Chicago : c’est un Apple Pie Hot Dog, qui sera servi pendant le match.

C’est vrai, le maire de Flavortown a obtenu une croûte à tarte très, très américaine et combinée (bonne !), de la confiture de bacon (bonne !), de la garniture aux pommes (quoi ?) et des hot-dogs (whaaaaaaaaa ?) offre.

Je comprends la nécessité de faire quelque chose de spécial pour ce jeu. Et je comprends la conversion d’une publicité Chevrolet classique en un aliment. Mais non merci. Examinons quelques réactions à cette chose.

Avec du sucre dessus ??? Nooooop.

Qui mangerait un hot dog à la tarte aux pommes ? – BARRY SCOTT (@BSC0T2Y) 9 août 2021