Le hotshot très demandé de Man City prend un engagement futur majeur

Liam Delap a signé une nouvelle prolongation de contrat avec Manchester City pour engager son avenir dans le club jusqu’en 2026.

Joueur de la City Academy depuis 2019, Delap a fait ses débuts pour l’équipe senior en Coupe EFL contre Bournemouth la saison dernière, marquant l’occasion avec un but. Il a également ajouté une apparition chacun en FA Cup et en Premier League. À l’âge de 18 ans, il est l’un des espoirs locaux les plus brillants de City.

Delap a marqué 24 buts en 20 matchs pour l’équipe de développement d’élite de City la saison dernière alors qu’ils remportaient la Premier League 2. Il a été nommé joueur de la saison de la ligue dans le processus.

Il y a une croyance répandue que City pourrait prêter Delap cette saison, potentiellement à un club de championnat. C’est peut-être toujours le cas, mais dans ce cas, il le fera avec son avenir à long terme dans la ville.

Il a maintenant prolongé son contrat existant de trois ans pour assurer un avenir à long terme à City, période au cours de laquelle ils espèrent apparemment qu’il deviendra un joueur de l’équipe première.

Delap attend avec impatience ce que l’avenir lui réserve.

“C’est évidemment une énorme réussite pour moi”, a-t-il déclaré à mancity.com.

“Je suis très heureux. Cela fait maintenant deux ans que je suis ici et chaque jour j’adore ça. Je viens d’aimer l’endroit et tous les gens. J’ai hâte d’en faire encore plus.

« J’ai tout ici. Je viens de me mettre en place ici et c’est pourquoi j’ai engagé mon avenir ici.

« Il y a toujours quelqu’un pour vous soutenir. Ils vous font sentir les bienvenus et vous obtenez le meilleur entraînement et les meilleurs joueurs qui jouent avec vous, ce qui améliore votre jeu. »

West Brom lié à Delap

Delap serait l’un des deux attaquants de la liste de souhaits de Valérien Ismael alors que West Bromwich Albion cherche à renforcer son équipe après un début de saison positif.

Selon l’Express & Star, Albion cherche à signer un avant-centre pour rivaliser avec Callum Robinson et Karlan Grant.

Delap est actuellement considéré comme l’un des jeunes attaquants les plus demandés du football anglais. Stoke, le comté de Derby, Milwall et Middlesbrough seraient également intéressés par le prêt du joueur de 18 ans.

Mais West Brom, qui a été relégué la saison dernière et envisage un retour instantané dans l’élite, pourrait désormais faire son propre mouvement.

