Le House Freedom Caucus élit le membre du Congrès de Pennsylvanie Perry comme nouveau chef

Le conseil d’administration du House Freedom Caucus a élu le représentant du GOP de Pennsylvanie, Scott Perry, comme nouveau président.

Perry était considéré comme le favori pour le poste de direction avant les élections de lundi, mais a rivalisé avec les représentants Warren Davidson de l’Ohio et Ralph Norman de la Caroline du Sud.

Le mandat du représentant du GOP de l’Arizona Andy Biggs expire à la fin de l’année. Perry le remplacera début 2022.

Le caucus est considéré comme le groupe le plus conservateur de la Chambre et comprend les représentants Marjorie Taylor Greene de Géorgie, Jim Jordan de l’Ohio, Matt Gaetz de Floride et Madison Cawthorne de Caroline du Nord.

Lorsque les républicains sont au pouvoir à la Chambre, le caucus utilise son influence pour pousser le parti plus à droite sur les questions législatives.

Si les républicains regagnent la majorité l’année prochaine, Perry sera en position de force pour influer sur la direction du caucus du GOP et si le représentant du chef de la minorité de la Chambre, Kevin McCarthy, reviendra en tant que président de la Chambre.

Le groupe d’environ 6 ans aurait maintenant environ 30 membres.

Perry est également l’un des nombreux républicains de la Chambre dont les actions des législateurs démocrates souhaitent enquêter plus avant sur les événements antérieurs à l’émeute du 6 janvier au Capitole.

