Le House Freedom Caucus s’est opposé à la résolution de la commission du 6 janvier de type 9/11, 35 républicains l’ont soutenue supported .

Le caucus conservateur de la liberté de la Chambre s’est officiellement opposé à la résolution de la commission du 6 janvier, qui a été adoptée à la Chambre mercredi soir.

«Nous ne soutiendrons pas l’autonomisation des bureaucrates non élus à avoir un pouvoir d’assignation étendu afin de salir les républicains à des fins purement politiques. La vérité est que tandis que le président Pelosi a passé les quatre derniers mois à faire de la politique, plusieurs comités du Congrès et la communauté des forces de l’ordre au sens large ont mené des enquêtes sur la sécurité du complexe du Capitole et ont procédé à des centaines d’arrestations », a déclaré le caucus dans un communiqué sur Facebook. .

«Nous ne devons pas interférer avec les enquêtes en cours au nom du théâtre politique. Cette commission ne vise pas à établir les faits, il s’agit de traduire en justice les républicains et les 75 millions d’Américains qui ont voté pour l’ancien président Trump dans les médias pendant les 18 prochains mois. Comme ce fut le cas avec l’enquête Mueller, c’est une distraction des problèmes très réels auxquels est confronté le peuple américain aujourd’hui », a déclaré le caucus, qui est présidé par le représentant Andy Biggs (R-Ariz.).

La résolution est basée sur un accord entre le président de la House Homeland Security, Bennie Thompson, un démocrate du Mississippi qui a voté pour destituer Trump après l’émeute, et le membre de rang du comité, John Katko, un républicain de New York qui a également voté pour destituer Trump.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a qualifié les événements du 6 janvier d ‘«attaque terroriste de la foule».

Le représentant Chip Roy (R-Texas), membre du House Freedom Caucus, a expliqué pourquoi il s’opposait au projet de loi de la commission dans un discours prononcé à la Chambre.

«Nous avons un pouvoir considérable avec les structures existantes en place et pendant que l’enquête est en cours de la part du ministère de la Justice. Nous devrions examiner cela et utiliser ces pouvoirs pour faire ce que nous pouvons pour rechercher la vérité où qu’elle mène », a-t-il déclaré.

Selon le DOJ, environ 440 personnes ont été arrêtées pour leur implication dans l’émeute du Capitole.

Le représentant Fred Upton (R-Mich.), Un républicain qui a voté pour destituer l’ancien président Trump à la suite de l’émeute, était l’un des républicains qui a déclaré qu’il votait pour soutenir la commission.

«S’il n’y avait pas eu le courageux Capitole et la police métropolitaine ce jour-là, qui sait combien de nos têtes se seraient balancées sur ces potences construites sur le front est du Capitole?» il a dit mercredi sur le plancher de la Chambre.

Le représentant Dan Bishop (RN.C.) a demandé pourquoi les législateurs démocrates avaient comparé l’émeute du 6 janvier au 11 septembre, mais ne se sont pas prononcés contre le pillage qui s’est produit dans les grandes villes tout au long de l’été après la mort de George Floyd.

«Pourquoi une forme de violence politique équivaut-elle au 11 septembre alors que ce Congrès, ou du moins par la majorité de ce Congrès, a fermé les yeux sur ce même phénomène à travers ce pays pendant un an? Où est l’enquête à ce sujet? » il a dit.

«Quand les images sont soulevées, les images de l’insurrection – permettez-moi de dire ceci, si c’était une insurrection, c’était le pire exemple d’une insurrection dans l’histoire de l’humanité. C’était une émeute. C’était une foule et c’était important et c’était gênant, mais ce n’est pas du bipartisme », a-t-il ajouté.

Au total, 35 républicains se sont joints aux démocrates pour voter en faveur de la commission et 175 ont voté contre. Le vote final était de 252-175.