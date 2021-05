Le Houston Dynamo et le Los Angeles FC se partagent les points après un match nul 1-1

05/02/2021 à 12:01 CEST

le Houston Dynamo et le Los Angeles FC lié à un lors de la réunion tenue ce samedi dans le Stade BBVA Compass. le Houston Dynamo est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté la victoire 2-1 contre le Tremblements de terre de San Jose. De la part de l’équipe de Los Angeles, Los Angeles FC a récolté un nul à un contre le Sounders de Seattle, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe de Houston a été placée en sixième position, tandis que le Los Angeles FC, pour sa part, est troisième à l’issue de la rencontre.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

La seconde moitié du match a commencé de manière positive pour lui Los Angeles FC, qui en a profité pour ouvrir le score avec un objectif de Baird à la 55e minute. L’équipe de Houston a mis l’égalité grâce à un but de Pasher à la 57e minute, terminant ainsi le match avec un score final de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Houston Dynamo qui sont entrés dans le jeu étaient Cerén, Quintero, Jones, Lassiter Oui Ramirez remplacer Mémo Rodriguez, Pasher, couronner, Maxi Urruti Oui Fafà Picault, tandis que les changements dans le Los Angeles FC Ils étaient Cifuentes, Danny Musovski, Blackmon Oui Bryce duc, qui est entré pour remplacer Opoku, Kaye, Baird Oui Palais.

L’arbitre a montré un carton jaune à Los Angeles FC (Murillo), En attendant il Houston Dynamo n’en ai vu aucun.

Avec ce résultat, le Houston Dynamo est laissé avec quatre points et le Los Angeles FC avec cinq points.

Fiche techniqueHouston Dynamo:Mari & cacute;, Boniek García, Parker, Lundqvist, Valentin, Vera, Corona (Jones, min 70), Memo Rodríguez (Cerén, min 59), Pasher (Quintero, min 59), Maxi Urruti (Lassiter, min .70) et Fafà Picault (Ramirez, min. 94)Los Angeles FC:Sisniega, Farfan, Segura, Palacios (Bryce Duke, min 85), Murillo, Kaye (Danny Musovski, min 76), Atuesta, Blessing, Baird (Blackmon, min 85), Opoku (Cifuentes, min 57) et RossiStade:Stade BBVA CompassButs:Baird (0-1, min.55) et Pasher (1-1, min.57)