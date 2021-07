Le Houston Dynamo sauve un point contre Cincinnati (1-1)

04/07/21 à 05:00 CEST

le Dynamo de Houston et le Cincinnati lié à un lors de la réunion qui s’est tenue ce dimanche dans le Stade de la boussole BBVA. le Dynamo de Houston Il a affronté le duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son tableau de bord après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel joué contre le Véritable lac salé et pour le moment, il avait une séquence de trois nuls consécutifs. Pour sa part, Cincinnati a remporté le Toronto FC par 0-2 et auparavant il l’a fait aussi, contre le le feu de Chicago par 0-1. Avec ce score, l’équipe de Houston est cinquième après la fin du match, tandis que le Cincinnati est onzième.

La première équipe à marquer a été la Dynamo de Houston, qui a créé le tableau de bord à travers un peu de Pasher quelques minutes après le début du match, en particulier à la troisième minute. Il a égalé le Cincinnati grâce à un but de Barréal à la minute 5, concluant la première mi-temps avec un 1-1 sous les projecteurs.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 1-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Dynamo de Houston a donné accès à Quintero Oui Boniek Garcia pour Pasher Oui Jones, Pendant ce temps, il Cincinnati a donné le feu vert à Kovacevic, Stanko Oui Hagglund pour Atanga, Médunjanin Oui Barréal.

L’arbitre a donné un carton jaune à Figueroa, Valentin Oui Boniek Garcia par le Dynamo de Houston déjà Kubo par l’équipe de Cincinnati.

Après cette égalité à la fin du duel, le Dynamo de Houston il s’est classé cinquième au classement avec 15 points, en se qualifiant pour une place en séries éliminatoires pour le championnat. Pour sa part, Cincinnati avec ce point, il a obtenu la onzième place avec 11 points à la fin du match.

Le lendemain de la compétition affrontera le Dynamo de Houston contre Sondeurs de Seattle, Pendant ce temps, il Cincinnati devra faire face devant L’équipage de Colomb.

Fiche techniqueDynamo de Houston :Mari & cacute;, Junqua, Parker, Figueroa, Valentin, Jones (Boniek García, min.74), Corona, Picault, Memo Rodríguez, Maxi Urruti et Pasher (Quintero, min.74)Cincinnati :Vermeer, Vallecilla, Cameron, Castillo, Gyau, Medunjanin (Stanko, min.77), Acosta, Kubo, Atanga (Kovacevic, min.77), Brenner et Barreal (Hagglund, min.91)Stade:Stade de la boussole BBVAButs:Pasher (1-0, min. 3) et Barréal (1-1, min. 5)