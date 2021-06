Le Houston Dynamo sauve un point contre les Portland Timbers (2-2)

in

24/06/2021 à 4:36 AM CEST

Le match qui s’est déroulé ce jeudi au Stade de la boussole BBVA et qui a affronté le Dynamo de Houston et à Bois de Portland il s’est terminé par une égalité entre les deux prétendants. le Dynamo de Houston Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel organisé contre le Los Angeles FC. En ce qui concerne l’équipe de Portland, le Bois de Portland a remporté 2-1 leur dernier match dans la compétition contre Ville sportive de Kansas. Après le résultat obtenu, l’équipe de Houston est cinquième après la fin du match, tandis que le Bois de Portland est sixième.

La première équipe à marquer a été la Dynamo de Houston, qui a ouvert le tableau d’affichage grâce au succès de Picault à la 16e minute. L’équipe de Houston s’est de nouveau jointe, prenant ses distances grâce à un Pasher à 33 minutes. Après cela, la première partie s’est terminée sur un score de 2-0.

La deuxième mi-temps a bien commencé pour lui Bois de Portland, qui s’est approché du tableau de bord avec un peu de Asprilla quelques minutes après la reprise du match, plus précisément à la minute 50. Après un nouveau jeu augmenté le score de l’équipe de Portland, qui a réagi et a égalisé le match avec un but de Ebobisse dans le dernier souffle du match, en 91, mettant ainsi fin au duel avec un résultat final de 2-2.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Dynamo de Houston a donné accès à Lassiter, Cérén, Boniek Garcia Oui Junqua pour Pasher, couronner, Picault Oui Jones, Pendant ce temps, il Bois de Portland a donné le feu vert à Mabiala, Valéri, Van Rankin, Chara Oui Blanc pour & Zcaron;upari & cacute;, Loria, Bonilla, Zambrano Oui Asprilla.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes. Les joueurs de la Dynamo de Houston ils ont vu l’un d’euxPicault) et l’équipe de Portland a vu trois cartes, spécifiquement Bonilla, Mabiala Oui Blanc.

Après l’égalité, les deux équipes totalisaient 13 points au tableau d’affichage et se classaient cinquième (Dynamo de Houston) et sixième (Bois de Portland) dans la Major League Soccer.

Fiche techniqueDynamo de Houston :Mari & cacute ;, Figueroa, Parker, Lundqvist, Valentin, Jones (Junqua, min. 89), Corona (Cerén, min. 69), Vera, Pasher (Lassiter, min. 68), Maxi Urruti et Picault (Boniek García, au moins 89)Bois de Portland :Iva & ccaron; i & ccaron;, Tuiloma, & Zcaron; upari & cacute; (Mabiala, min.46), Bonilla (Van Rankin, min.60), Mcgraw, Williamson, Zambrano (Chará, min.69), Loria (Valeri, min.46), Ebobisse, Bravo et Asprilla (Blanco, min. 71)Stade:Stade BBVA CompassButs:Picault (1-0, min. 16), Pasher (2-0, min. 33), Asprilla (2-1, min. 50) et Ebobisse (2-2, min. 91)