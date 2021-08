Le HR pincé de Wade au 9e soulève les Giants devant les A 6-5

in

Le frappeur de pincement LaMonte Wade Jr. s’est connecté pour un circuit de deux points en neuvième manche, aidant les Giants de San Francisco à se rallier pour une victoire de 6-5 sur les Athletics d’Oakland samedi.

Brandon Belt a obtenu un but sur balles avec un retrait contre Lou Trivino (5-5) et a été remplacé par Mike Yastrzemski. Wade a suivi avec son 16e circuit, un imposant entraînement à droite sur un terrain de 1-1.

Kris Bryant, Brandon Belt et Darin Ruf ont également marqué pour San Francisco, qui tirait de l’arrière 5-2 après six manches. Les Giants (79-44) sont restés 1 1/2 matchs devant les Dodgers en charge pour la première place de la NL West.

Starling Marte a doublé deux fois pour Oakland, poursuivant sa montée en puissance depuis la pause des étoiles. Josh Harrison a ajouté un doublé RBI.

Les A ont perdu 3 1/2 matchs derrière les Astros dans l’Ouest de l’AL. Oakland a entamé la journée avec une avance d’un demi-match sur les Red Sox pour la deuxième wild card.

Le circuit de deux points de Bryant face à Sean Manaea a réduit l’avance des A à 3-2 en deuxième. Mais Harrison a doublé Matt Olson à domicile au troisième et Sean Murphy a marqué sur le lancer sauvage de Kevin Gausman au quatrième.

Belt et Ruf ont frappé des circuits consécutifs d’Andrew Chafin au septième.

Tyler Rogers (4-1) a retiré trois frappeurs pour la victoire. Jake McGee a lancé le neuvième pour son 27e arrêt.

Gausman a eu une autre sortie inégale. Le droitier All-Star a réussi cinq retraits au bâton en 3 2/3 manches, mais a accordé six coups sûrs et cinq points, dont deux mérités. En sept départs depuis la pause, Gausman a franchi six manches une fois.

Marte a doublé et marqué dans le premier lorsque les A ont marqué trois points non mérités contre Gausman à la suite d’une erreur de lancer du joueur de troisième but Wilmer Flores. Marte frappe 0,382 (50 pour 131) depuis la pause des étoiles.

GAFFE DE COURSE

Les Giants ont manqué une grosse manche potentielle en huitième lorsque Brandon Crawford a été expulsé en essayant de voler la troisième. Crawford est parti en courant juste au moment où Jake Diekman semblait commencer sa liquidation, mais Diekman est descendu et a jeté à Harrison, qui a poursuivi Crawford et l’a touché en essayant de revenir à la deuxième place.

SALLE DES FORMATEURS

Géants : le RHP Johnny Cueto (souche fléchisseur droit) a jeté un enclos des releveurs en République dominicaine où il est décédé en raison d’un décès dans sa famille. “J’ai une bonne vidéo de ça, ça avait l’air bien”, a déclaré le manager Gabe Kapler. … 3B Evan Longoria (main) a subi une IRM qui n’a montré aucun dommage structurel. Il a raté son troisième match consécutif.

Athlétisme : OF Stephen Piscotty a été inscrit sur la liste des blessés des 10 jours pour la deuxième fois cette saison en raison d’une entorse au poignet gauche. Piscotty était auparavant absent du 17 juin au 3 juillet en raison de la même blessure. Il avait joué dans 12 des 38 matchs depuis son retour de ce passage sur l’IL. “Nous verrons où nous irons à partir d’ici, s’il a besoin d’une intervention chirurgicale ou non”, a déclaré le manager Bob Melvin. “Il s’est fait vacciner à la cortisone, il s’en est occupé toute l’année. On dirait que c’est juste arrivé à un point critique où il a besoin de plus de repos.” Seth Brown a été rappelé de Triple-A Sacramento pour prendre la place de Piscotty. … 3B Matt Chapman était reposé.

SUIVANT

Giants RHP Logan Webb (7-3, 2,92 ERA) a remporté six décisions consécutives avant la finale de la série de dimanche. Webb a accordé deux points mérités ou moins à chacun de ses 11 départs précédents. Athlétisme RHP Frankie Montas (9-9, 4,04 ERA) a accordé deux points en cinq manches lors de sa seule apparition en carrière contre San Francisco le 26 juin.