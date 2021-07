Le Huawei Band 6 aurait une version pro et serait lancé ce mois-ci | La technologie

Huawei a plusieurs lancements surprises pour ce mois de juillet, et nous vous disons ce qu’ils sont.

Si vous venez d’acheter le bracelet d’activité Huawei Band 6 apparu sur le marché il y a quelques mois, vous serez peut-être surpris que la société chinoise soit apparemment sur le point d’annoncer une version pro qui pourrait être commercialisée en juillet.

Il est assez courant que différentes entreprises technologiques lancent plusieurs versions du même produit, avec un écran plus grand, ou une configuration RAM plus importante ou même avec de meilleures caméras, et en ce qui concerne le bracelet d’activité. Huawei Bande 6Il semble qu’il aura un modèle pro et qu’il sera sur le point d’être annoncé.

Donc au moins un leaker l’a avancé sur le réseau social Weibo en Chine, via Gizmochina, où il parle essentiellement des produits que Huawei va présenter ce même mois de juillet, en mentionnant non seulement le Huawei Band 6, mais aussi le Enfants Montre 4X Pro et même un écran intelligent pour les plus petits de la maison.

La présence du Huawei Band 6 Pro Car il y a à peine trois mois, le premier modèle était lancé, chose qui n’est peut-être pas très appréciée des premiers acheteurs. Cependant, la présence de Cenfants regarder 4X Pro, puisqu’il s’agit d’améliorer un produit lancé l’été dernier. Il semble également que Huawei annoncera un écran intelligent pour les enfants et une version pro du Smart Screen S.

Ce que nous n’aurons pas, selon la fuite, ce sont de nouveaux ordinateurs portables, donc la présence de nouveaux modèles MateBook n’est pas attendue.

Il n’est pas clair si tous les produits seront annoncés lors d’un événement ou seront annoncés via différents communiqués de presse qui devraient parvenir aux médias.