Le Huawei FreeBuds 4 serait au coin de la rue, c’est ce que nous savons | La technologie

Les Huawei FreeBuds 4 sont plus proches qu’on ne le pense, les nouvelles fuites montrent le design et la nouvelle couleur dans laquelle ils arriveraient.

Huawei ne fabrique pas seulement des téléphones mobiles, en fait, il propose une large gamme de produits de toutes sortes: ordinateurs portables, smartwatch, smartband, tablettes, ordinateurs portables et écouteurs. Cette dernière catégorie de produit est celle qui nous intéresse, puisque Des rumeurs et des photographies ont révélé ce que serait le nouveau Huawei FreeBuds 4.

Sur les photos qui ont été divulguées de ces écouteurs, on peut voir une conception du casque sans coussin, ils conservent l’esthétique qu’Apple a établie avec ses AirPods de première génération. Cette conception ne changerait pas beaucoup si nous nous référons à la génération précédente, le changement serait dans les dimensions et, maintenant, ils auraient une taille plus compacte.

Une autre différence est qu’il y a un petit coussin sur ce qui est le bâton du casque, cela pourrait être un microphone antibruit ou un casque pour les appels. Quant à la boîte dans laquelle sont rangés les écouteurs, elle aurait une forme presque identique à celle de la génération précédente., mais avec des écouteurs plus petits, leur taille serait réduite.

Après le design, la couleur du casque et du boîtier, cette couleur est celle que nous avons déjà vue dans le Huawei FreeBuds Pro et maintenant elle serait également disponible dans le FreeBuds 4. La couleur spécifique est le gris mat et métallique, mat pour le boîtier et métallique pour les écouteurs. C’est une couleur frappante, mais en même temps c’est aussi un aimant pour les empreintes de pas.

Le doute maximal que nous avons actuellement avec les nouveaux Huawei FreeBuds 4 est de savoir s’ils porteront la puce Kirin A1., Ce processeur pour wearables est présent dans la génération précédente et il est possible que Huawei ait préparé un nouveau processeur pour ces nouveaux écouteurs.

Tous les doutes sur Le nouveau Huawei FreeBuds 4 sera autorisé le 19 mai de ce mois Ou, du moins, c’est la date qui a été annoncée pour sa sortie. Nous espérons qu’ils atteindront le territoire espagnol afin que nous puissions les essayer et vous raconter notre expérience.