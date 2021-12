Le Huawei Mate V serait à quelques jours d’être présenté, et concurrencerait le Galaxy Z Flip | La technologie

Huawei réserve une dernière surprise avant la fin de l’année, peut-être avec un premier aperçu du très attendu Huawei Mate V.

Que ce soit la fin de l’année ne signifie pas que nous ne verrons pas l’annonce de nouveaux appareils mobiles qui pourraient être disponibles dans les semaines à venir, et l’une des grandes annonces attendues, en plus du Xiaomi 12, est la avènement du prochain téléphone pliable de Huawei, un Mate V qui serait en tombant.

Et maintenant, un leaker bien connu, via gizmochina, a effleuré la date hypothétique de l’annonce de l’attendu Huawei Mate V, l’appareil pliable qui rivalisera avec le Samsung Galaxy Z Flip, et qui pourrait être une réalité ce 23 décembre même.

Ce n’est pas la première fois que nous avons des rumeurs sur la présentation du Huawei Mate V, et il semble que l’une de ses principales caractéristiques soit qu’il fera ses débuts un caloduc unique conçu pour un meilleur processus de dissipation thermique Et cela pourrait être un bond en avant en ce qui concerne le pliage intelligent.

Huawei semble avoir un événement de présentation pour ce 23 décembre prochain où ils espèrent annoncer des ordinateurs portables, des téléviseurs, mais aussi des mobiles, et il semble que le Huawei Mate V pourrait être le principal point fort de cet événement.

Dans des rumeurs précédentes, il avait été dit que ce supposé Huawei Mate V porterait le processeur Kirin 9000, bien qu’il y ait encore beaucoup de mystère sur un appareil qui pourrait être présenté lors de cet événement mais n’atteindrait le marché qu’en 2022.

On avait récemment découvert que Huawei avait commencé la production de nouveaux téléphones pliables mettant en avant la fabrication d’une nouvelle charnière pour ces téléphones qui serait moins chère à fabriquer, ce qui pourrait se répercuter sur le prix final de l’appareil.

Autant d’événements d’autres entreprises technologiques sont promis avant la fin de l’année, et 2022 est l’une des années les plus excitantes pour les lancements de téléphones portables.