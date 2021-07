Le Huawei MateBook 14 2020 est en vente avec une remise de 350 euros et le FreeBuds 3 en cadeau, si vous cherchez un ultrabook c’est la meilleure option | La technologie

Choisir un ordinateur portable adapté est difficile, mais la situation n’est plus si difficile lorsque le produit est le Huawei MateBook 14 2020. Cet ordinateur portable a de bonnes spécifications et une remise de 350 euros.

L’été est une période stressante pour les ordinateurs portables et beaucoup de ceux qui sont déjà sur leurs dernières jambes ne s’en sortent pas vivants. Si votre ordinateur portable est à bout de souffle ou si vous envisagez d’acheter un appareil pour suivre le cours qui commence en septembre à l’université, le Huawei MateBook 14 2020 est l’une des meilleures options du moment et bénéficie d’une excellente remise..

Les ordinateurs portables Huawei se caractérisent par un design élégant et une construction en matériaux haut de gamme. Le Huawei MateBook 14 2020 n’allait pas être moins, c’est une équipe entièrement construite en aluminium. Cette décision confère élégance et résistance à l’ordinateur portable, et le rend également adapté à tout type d’environnement. Peu importe si c’est le premier jour de cours d’un nouveau cours ou si vous allez montrer les données d’une campagne dans l’entreprise, cela s’adapte à n’importe quel secteur et lieu.

Cet ordinateur portable est le meilleur de Huawei à ce jour, avec 16 Go de RAM et des graphiques dédiés. De plus, son écran 2K dispose également d’une dalle multi-touch.

En outre, ce n’est pas seulement un ordinateur portable esthétique. A l’intérieur du Huawei MateBook 14 2020 se trouve un processeur signé Intel, il s’agit du i5 de 10ème génération. Ce processeur est accompagné de 8 Go de RAM avec la technologie LPDDR3 et une vitesse de 2 133 MHz. Quant au stockage, il est livré dans un SSD PCIe au format de disque solide et fait 512 Go. La carte graphique commandée est celle intégrée d’Intel, mais c’est largement suffisant grâce aux améliorations de la dixième génération de ces processeurs.

Le Huawei MateBook 14 2020 a la balise 14 pour quelque chose et, c’est-à-dire que ce chiffre fait référence à la diagonale de son écran. Cette diagonale est plus que suffisante lors de la consommation de contenu multimédia ou de la navigation, en effet, pour ces derniers, elle s’avère pratique grâce au format 3: 2 qui donne plus de hauteur à l’écran. En ce qui concerne la navigation, vous n’aurez pas à descendre autant avec la souris, car le contenu des sites Web sera affiché beaucoup plus adapté.

La résolution de cet écran est de 2K, bien qu’étant plus spécifique, elle est de 2 160 x 1 440 pixels. En ayant une résolution de ce calibre à l’écran, le contenu sera beaucoup plus net. L’autonomie de l’équipement est marquée par une batterie de 56Wh pouvant offrir jusqu’à 14,7 heures de lecture vidéo locale à 1080p sans broncher, ce sera donc plus que suffisant pour les journées d’école ou de travail.

L’offre dans la boutique officielle Huawei met une forte remise sur ce produit, il est réduit de 350 euros et ce sort le Huawei MateBook 14 2020 avec un prix pour une durée limitée de 649 euros. De plus, lorsque vous l’achetez, les écouteurs sans fil à réduction de bruit FreeBuds 3 sont ajoutés au panier et ils sont totalement gratuits.