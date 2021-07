Le Huawei MateBook D 15 i3 rend le travail à domicile abordable

OFFRE SPÉCIALE

(Crédit image : Huawei)

Lorsque vous achetez le Huawei MateBook D15 i3 pour seulement 10 999 rands, vous bénéficierez d’une garantie de service VIP de collecte, de réparation et de retour de deux ans avec une assistance technique en ligne 24h/24 et 7j/7 d’une valeur de 1 299 R. Obtenez-le maintenant soit en magasin dans Vodacom, Telkom, MTN, Incredible Connection ou Takealot ou en visitant le Boutique en ligne Huawei.

Cet ordinateur portable est livré avec un sac à dos Huawei premium, une souris Bluetooth Huawei et le service VIP Huawei évalué à R2,997 (Les conditions générales s’appliquent).

La réalité des 18 derniers mois signifie que la nouvelle normalité implique que les gens doivent travailler d’où ils peuvent au lieu de se rendre dans un bureau. Le travail à distance ou le travail à domicile est une chose à laquelle nous avons tous dû nous adapter et qui nécessite le bon matériel.

Bien qu’un nouvel ordinateur portable puisse vous coûter un peu en arrière, Huawei propose des options abordables, la dernière en date étant le MateBook D 15 i3. Cette nouvelle offre fait partie d’une gamme d’ordinateurs portables actualisés de la société, y compris le MateBook 14, entre autres.

Quant au MateBook D 15 i3, Huawei le rend disponible pour R10 999 (RRP), en le regroupant gratuitement avec des accessoires d’une valeur de R2 799.

(Crédit image : Huawei)

Cocher les cases

Un excellent rapport qualité-prix, le D 15 i3 offre une gamme complète de fonctionnalités dont ceux qui travaillent à domicile ont besoin.

En commençant par l’écran FullView, un grand écran 15,6″ FullHD (1920 x 1080) est à l’avant et au centre grâce à un impressionnant ratio écran/corps de 87 %. Les bords minces sont assortis à un châssis en métal tout aussi élégant qui est léger à 1,53 kg.

Le grand écran immobilier se prête également aux outils de collaboration que Huawei a intégrés à l’écosystème de la gamme MateBook, notamment la possibilité de partager du contenu d’un appareil Huawei à un autre de manière transparente et sans câbles grâce à Huawei Share.

D’autres outils pratiques incluent le bouton d’alimentation avec capteur d’empreintes digitales intégré, ajoutant une couche de sécurité au D 15 i3 et garantissant que les regards indiscrets n’ont pas accès à votre appareil.

(Crédit image : Huawei)

Sous la peau

Quant à la façon dont Huawei a configuré l’ordinateur portable en interne, comme son nom l’indique, le silicium Intel est présent, avec un processeur Core i3-10110U de 10e génération faisant le gros du travail. A cela s’ajoute une carte graphique intégrée, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD NVMe PCIe. Ce dernier offre des temps de réponse rapides et garantit au D 15 i3 une combinaison de vitesse et de puissance.

Alors que l’ordinateur portable sera probablement lié au bureau compte tenu du climat actuel, si la portabilité est une considération importante sur toute la ligne, le MateBook D 15 i3 est bien équipé grâce à une batterie de 42 Wh qui offre jusqu’à huit heures d’autonomie. En tant que tel, si vous devez travailler en déplacement ou si l’alimentation n’est pas fiable dans votre région, le D 15 i3 ne vous laissera pas en suspens.

OFFRE SPÉCIALE

Quant à l’offre proposée par Huawei, le bundle qui ajoute R2 799 d’accessoires gratuits comprend un sac à dos de marque Huawei, une souris Bluetooth et une housse de service VIP.

Pour ceux qui visent au-delà de la seconde moitié de 2021 et qui ont besoin d’un ordinateur portable abordable fonctionnant sous Windows 10, le Huawei MateBook D 15 i3 est tout simplement une trop bonne option à laisser passer.

Pour en savoir plus sur la nouvelle gamme MateBook, et le MateBook D 15 i3 en particulier, dirigez-vous ici.

Le Huawei MateBook D 15 i3 est disponible à l’achat via le local Boutique en ligne Huawei, ainsi que des détaillants comme Connexion incroyable, Takealot, Vodacom et MTN.