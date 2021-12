Le Huawei P50 Pocket est officiel : Snapdragon 888, écran OLED 6,9″ et charge rapide 40 W | Technologie

Le téléphone pliable de Huawei vient d’être officiellement annoncé et on peut déjà dire en détail quels composants ils ont choisi pour leur premier smartphone de type coque.

Comme vous le savez il y a quelques jours, Huawei a échappé au Huawei P50 Pocket grâce à un teaser qu’ils ont publié sur le réseau social chinois Weibo.

Depuis ce moment la société a filtré les photos pour générer des attentes au sein de la communauté Et ce matin, ils ont décidé que c’était le moment idéal pour montrer le téléphone à tout le monde.

Dans la présentation, Huawei a présenté d’autres modèles mais le Huawei P50 Pocket est resté pour la fin, car il était le protagoniste incontesté de la journée. Et, sans plus tarder, allons-y avec les caractéristiques techniques du téléphone :

Huawei P50 PocketDisplay6,9 « Panneau OLED | Résolution de 2 790 x 1 188 pixels | Ratio 21: 9 | Rafraîchissement 120 Hz ProcesseurSnapdragon 888 4G | Adreno 660 GPU RAM 8/12 Go LPDDR5 Stockage 256/512 Go UFS 3.1 Appareils photo principaux Principal 40 Mpx f / 1.8 PDAF | Grand angle 13 Mpx f / 2.2 | Hyperspectral 32 Mpx f / 1.8 Caméra frontale 10,7 Mpx f / 2.2 Batterie 4000 mAh | Charge 40 WS Système d’exploitation HarmonyOS 2.0 Dimensions et poids Déplié : 170 x 75,5 x 7,2 millimètres | Plié : 87,3 x 75,5 x 15,2 millimètres | 190 g Prix 1 245 euros à la variation

Comme vous pouvez le voir, le téléphone a opté pour des spécifications très puissantes, où Le Snapdragon 888 et l’écran OLED de presque 7 pouces se démarquent.

La conception, comme nous vous l’avons dit, est de type coque. Ou ce qui est le même, c’est le même design que nous voyons dans le Galaxy Z Flip 3 de Samsung, donc en Chine, il y aura sûrement une bataille entre les deux modèles.

Quant au reste des caractéristiques que nous avons un mini-écran de 1,04 pouces qui peut être apprécié lorsque le téléphone est fermé, et qui a pour fonction d’afficher les notifications du téléphone sans avoir à l’ouvrir.

Le Huawei P50 Pocket sera disponible en deux versions. Un avec 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de mémoire interne UFS 3.1, puis un plus cher avec 12 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de mémoire interne.

Enfin je toucherais expliquer pourquoi Huawei a opté pour le Snapdragon 888 4G et la raison n’est autre que le veto dont il dispose des États-Unis d’utiliser tout ce qui a à voir avec la 5G, un domaine où ils étaient jusqu’à présent les leaders du secteur.

Le Huawei P50 Pocket arrivera avec un prix de 1 245 euros à changer (8988 yuans) pour sa version 8/256 Go et la version haut de gamme de 12/512 Go atteindra 1 520 euros. Pour le moment, nous ne savons pas si le téléphone atteindra l’Europe.