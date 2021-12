Le Huawei P50 Pocket peut être vu en vidéo et voici comment se comporte le nouveau pliage Huawei | La technologie

Nous n’avons pas à attendre pour avoir une idée dans la vraie vie de ce à quoi ressemblera le téléphone pliable Huawei, une vidéo du P50 Pocket a été divulguée où elle est pleinement appréciée.

2022 semble être l’année des téléphones à clapet. Et, c’est que, tout indique que de nombreuses entreprises vont commencer à lancer différents appareils avec ces capacités. À ce jour, seule une poignée d’entreprises ont osé lancer des appareils avec ce type de technologie sur leur écran.

La société qui a parié le plus fort sur ces terminaux est Samsung, ce qui signifie qu’ils ont une large gamme d’appareils et même quelques générations derrière eux. Cela signifie qu’ils détiennent la plus grande part du marché et que lorsqu’on pense aux dispositifs de pliage, ceux de ces entreprises viennent à l’esprit.

Actuellement nous avons le Samsung Galaxy Z Flip 3 qui a un format pliable de type coque et le Samsung Galaxy Z Fold 3 dont le format est de type tablette. Il n’y a pas beaucoup de concurrence, mais il semble qu’il y en aura bientôt. Huawei a annoncé il y a quelques semaines à peine le Huawei P50 Pocket.

Cet appareil aurait un format identique à celui du Galaxy Z Flip 3 donc il deviendrait son principal rival. À ce jour, aucune autre information sur les tenants et aboutissants de cet appareil n’a été vue, mais aujourd’hui une vidéo a été publiée sur YouTube dans laquelle vous pouvez voir ce terminal mobile dans toute sa splendeur.

Dans cette courte vidéo, vous pouvez grandement apprécier le design et les finitions du terminal, ainsi que dans une certaine mesure les dimensions de l’appareil. De plus, vous pouvez voir en action l’écran au format circulaire qui ornera l’extérieur du Huawei P50 Pocket et qui a suscité tant de doutes chez les utilisateurs.

Pour le moment, nous devrons attendre, mais selon Huawei, le P50 Pocket arriverait en Europe. Dès que nous le pourrons, nous essaierons d’en obtenir un pour effectuer l’analyse et vous raconter de première main notre expérience avec le dispositif pliable de Huawei en format coque.