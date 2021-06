Le Huawei P50 pourrait surprendre avec une version avec le Snapdragon 888 | La technologie

in

Les dernières nouvelles concernant Huawei indiquent que le processeur de son nouveau Huawei P50 serait une version sans 5G du Qualcomm Snapdragon 888.

Le lancement d’un nouveau terminal haut de gamme a toujours une aura de mystère et de surprise, Huawei a décidé de le défaire lorsqu’il a montré de vraies images de son nouveau Huawei P50. Cette action a déclenché des réactions diverses dans le secteur de la technologie et parmi les utilisateurs, la conception de ses caméras aurait été la chose la plus marquante de ce terminal ; mais l’actualité d’une version avec le processeur Qualcomm Snapdragon 888 prend le gâteau.

La situation de Huawei s’est aggravée depuis le début du procès avec l’administration Trump et, par défaut, avec les États-Unis. Elle a été forcée de vendre sa division mobile, Honor, et connaît actuellement un tel problème d’approvisionnement que a dû retarder plusieurs fois le lancement de son terminal étoile pour ce 2021. Mais il semble que la lumière commence à briller au bout du chemin pour Huawei.

En ayant arrêté la production de ses propres processeurs Kirin, Huawei serait contraint d’utiliser des puces signées Qualcomm. Bien sûr, tout n’est pas aussi beau qu’il est peint. Qualcomm et Huawei ont la liberté de faire des affaires, mais la technologie 5G est hors de la négociation. Cela implique que tous les processeurs que vous pouvez acheter chez Qualcomm n’auraient pas cette technologie de télécommunications.

Et, puisque le Huawei P50 est un terminal haut de gamme, l’absence de 5G signifierait être en dessous du niveau de la concurrence directe. Bien sûr, au moins il pourrait rivaliser dans le haut de gamme. Le processeur qui serait inclus dans cet appareil serait une version 4G du Qualcomm Snapdragon 888. Cette version serait destinée au marché international, puisque la version avec processeurs Kirin resterait, dans un premier temps, pour l’Asie.

Le Huawei P50 est toujours un mystère et à chaque rumeur révélée, les données deviennent plus diffuses. La présentation de ce terminal n’a pas encore de date fixe, mais les dernières rumeurs disent qu’il arriverait au mois de juillet.