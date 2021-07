Le Huawei WiFi Mesh 3 Pack est en vente et est capable d’amener le WiFi dans n’importe quel coin de votre maison | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Apporter le WiFi à chaque coin de la maison est compliqué et plus encore lorsque les maisons sont grandes. Dans ces cas, il est préférable de miser sur un système WiFi Mesh tel que le Huawei WiFi Mesh 3 Pack qui est en vente.

Il n’y a pas deux maisons identiques. La répartition des maisons oblige chaque famille à réfléchir avec confiance à la position du routeur, plusieurs fois les compagnies de téléphone décident de les placer à l’entrée de la maison et cela signifie qu’une grande partie du signal Wi-Fi est gaspillée.

Il existe également des situations dans lesquelles les maisons sont de taille considérable, bien que cela se produise davantage lorsqu’il s’agit de maisons et non d’appartements. Et, est-ce que les maisons constituent un défi pour le routeur fourni par l’entreprise. La portée offerte par ces appareils est limitée et la connexion ne reste pas stable dans toute la maison.

Bien qu’il soit facile de désespérer ou de remplir votre maison de répéteurs Wi-Fi, la vérité est que la meilleure solution est les systèmes Wi-Fi Mesh.. La principale différence entre ces types d’appareils est qu’ils créent un réseau Wi-Fi maillé, ce qui signifie que la couverture, la vitesse et la puissance sont maintenues dans toute la maison.

Les solutions de ce type sont généralement très coûteuses, mais Huawei veut démocratiser cette façon de comprendre le Wi-Fi et c’est pourquoi il a lancé plusieurs produits sur le marché. Bien que la chose intéressante soit qu’étant en été, plusieurs équipes ont des réductions et des offres dans la boutique officielle Huawei. L’un d’eux est le Huawei WiFi Mesh 3 et sa remise le rend encore plus attrayant.

Le Huawei WiFi Mesh 3 est l’une des meilleures options pour fournir une connectivité WiFi à toutes les pièces de votre maison. Bien que le design ne soit pas vraiment important dans ce type d’appareil, Huawei a doté ce gadget d’une esthétique minimaliste qui ne se démarque pas, vous n’aurez pas à vous soucier de savoir s’il est en désaccord avec la décoration du salon.

Concernant ses principales caractéristiques, le Huawei WiFi Mesh 3 est équipé d’un système triple bande AC2200. Cela signifie que chaque balise WiFi est capable d’offrir un réseau 2,4 GHz et deux bandes 5 GHz distinctes. Ces bandes de 5 GHz permettent une vitesse combinée allant jusqu’à 2,2 Gbit/s. Allez, plus qu’assez pour travailler pendant que le reste de la famille joue ou regarde des films.

Système WiFi maillé avec 3 routeurs qui couvre jusqu’à 600 m2 de connexion sans fil afin qu’aucun recoin de votre maison ne soit laissé sans internet.

De plus, ce sont des équipements intelligents et avec une configuration vraiment simple. Tout se fait avec l’application Huawei AI Life, vous n’aurez donc pas besoin d’être un expert en réseau pour configurer le système WiFi Mesh. L’application pourra vous guider pour que tout soit le plus simple possible.

Il existe deux packs Huawei WiFi Mesh disponibles, le premier comprend deux unités et est parfait pour les maisons jusqu’à 400 mètres carrés. Dans la boutique officielle Huawei, il est au prix de seulement 129 euros grâce à la remise de 50 euros. Le pack à trois unités bénéficie également d’une remise de 50 euros et son prix reste à seulement 199 euros.

