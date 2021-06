Le hub Aqara M2 ajoute un design élégant et Ethernet filaire-.

Au cours des dernières semaines, j’ai testé le hub Aqara M2, et c’est un ajout digne de HomeKit. J’utilise le hub Aqara d’origine chez moi depuis presque un an. J’ai fait un revirement complet sur mon avis sur l’utilisation des hubs entre les appareils et HomeKit. Au début de mon utilisation de HomeKit, je préférais les appareils fonctionnant en Wi-Fi ou Bluetooth sans utiliser de concentrateur. En pratique, j’ai constaté que les appareils connectés aux hubs sont les plus fiables dans ma configuration HomeKit.

HomeKit Hebdomadaire est une série axée sur les accessoires pour la maison intelligente, les trucs et astuces d’automatisation et tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

J’utilise la station de base eufy entre mes caméras eufy, un hub Philips pour gérer l’ensemble de la configuration de mon hub, puis, bien sûr, un Starling Home Hub pour intégrer mes produits Nest dans HomeKit. Je ne sais pas quelle est la différence, mais cela pourrait être le fait que ces appareils se connectent généralement à un appareil câblé en Ethernet plutôt que directement via Wi-Fi.

J’ai testé le hub d’origine et je peux signaler que le nouveau hub est encore meilleur. L’une des premières choses que j’apprécie dans le nouveau hub est l’inclusion d’Ethernet. Bien que je n’aie eu aucun problème avec le hub d’origine, je préfère connecter autant d’appareils que possible. Le nouveau hub prend en charge jusqu’à 128 appareils (vous aurez besoin de répéteurs dans le mix pour en atteindre autant), un haut-parleur amélioré pour déclencher les alarmes et USB-C pour l’alimentation. Un adaptateur mural n’était pas inclus dans la boîte, mais j’ai beaucoup de prises USB-A car le câble inclus est USB-C vers USB-A. Il a également un nouveau design élégant.

Spécifications Aqara M2

Comme je l’ai mentionné plus tôt, le nouveau hub incluait un réseau Ethernet filaire, mais il fonctionne également toujours en Wi-Fi (802.11 b/g/n 2,4 GHz). Il comprend Bluetooth 5.0 et Zigbee 3.0. Tous les produits Aqara communiquent via Zigbee 3.0, et j’ai été très impressionné par leur efficacité. Aqara vend plusieurs accessoires qui seront tous exposés à l’intérieur de HomeKit en tant qu’accessoires que vous pouvez construire autour. Le M2 comprend également la possibilité de contrôler l’émetteur-récepteur infrarouge (IR) intégré des périphériques IR, mais je n’ai pas pu le tester car je Je n’en ai plus beaucoup chez moi pour le moment.

Prise en charge de HomeKit

Comme je l’ai mentionné précédemment, Aqara prend en charge HomeKit via l’Aqara M2, de sorte que tous vos appareils Aqara sont exposés dans HomeKit, vous pouvez donc les contrôler via Siri depuis iPhone, iPad, Apple Watch ou HomePod. Vous pouvez également les inclure dans vos automatisations et scènes personnalisées. Si vous recherchez sur Amazon des appareils Aqara, vous constaterez que leur prix est extrêmement avantageux par rapport aux produits offrant des fonctionnalités similaires. Un exemple parfait est de comparer le capteur d’eau d’Aqara à un autre capteur d’eau compatible HomeKit. Si vous venez d’utiliser HomeKit, vous pouvez créer une très belle configuration avec Aqara. Je commencerais par le hub M2, des capteurs d’eau sous vos éviers, quelques capteurs de mouvement pour déclencher les lumières en fonction du mouvement le matin/le soir, puis quelques capteurs de porte. Le hub Aqara est exposé en tant que système de sécurité dans l’application Home, donc si vous ne recherchez pas un système de résidence complet, cela fonctionnera pour un système budgétaire qui n’a pas de surveillance tierce.

Conclusion sur Aqara M2

Dans l’ensemble, le hub Aqara M2 s’appuie sur ce qui rend le hub d’origine génial en lui donnant un design plus élégant et un réseau Ethernet filaire. J’ai eu beaucoup de chance en utilisant tous mes produits Aqara au cours de la dernière année, et c’est le moyen le plus simple de commencer avec HomeKit sans dépenser des centaines de dollars. Si vous achetez avant le 11 juin, vous pouvez utiliser le code promo M2HUBRD1 pour économiser 15 %.

