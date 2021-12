Le hub de données en chaîne Nansen envisage une croissance agressive avec une augmentation de 75 millions de dollars

Si la technologie blockchain doit devenir l’épine dorsale d’une nouvelle infrastructure financière, une entreprise devra servir de plaque tournante du renseignement pour ses données – stocker les informations du monde et les rendre utiles, comme le dit le vieil adage de Google.

Avec une levée de 75 millions de dollars soutenue par certaines des plus grandes sociétés d’investissement au monde, la plateforme d’analyse en chaîne Nansen se positionne maintenant pour faire exactement cela.

Jeudi, Nansen a annoncé l’augmentation menée par Accel et incluant la participation de GIC (le fonds souverain de Singapour), Andreessen Horowitz (a16z), Tiger Global et SCB 10X, entre autres.

Dans une interview avec CoinDesk, le PDG Alex Svanevik a noté que le tour précédent de la société avait attiré bon nombre des meilleurs investisseurs crypto-natifs, et que l’un des objectifs de l’augmentation était d’atteindre de nouveaux investisseurs qui pourraient aider à élargir les horizons de Nansen.

Lire la suite: A16z dirige un investissement de 12 millions de dollars dans la société de traçage de crypto-monnaies DeFi-Native Nansen

« Par exemple, Accel est l’une des plus grandes sociétés de capital-risque au monde et se spécialise dans la prise de [software-as-a-service] entreprises au niveau supérieur. Nous voulons avoir un pied dans les deux mondes », a déclaré Svanevik.

« Si vous voulez faire de l’avenir de la finance une réalité, vous devez dépasser la bulle de la crypto », a-t-il ajouté.

Nouveaux produits

Svanevik a souligné que l’un des objectifs de l’augmentation était « l’abondance ». Nansen envisage d’ajouter agressivement à son équipe de 55 personnes, d’étendre ses activités à de nouveaux produits et peut-être même d’acquérir d’autres équipes si l’industrie commence à se contracter dans un marché baissier.

« Les 12 à 18 prochains mois seront une phase de consolidation dans l’industrie. De belles équipes vont unir leurs forces, des acquisitions vont avoir lieu. J’aimerais que Nansen soit bien placé pour cela avec un solide trésor de guerre », a-t-il déclaré.

De plus, Svanevik a déclaré que même si le public principal sera « toujours » des crypto-natifs, la société se tourne également vers des institutions avec des produits tels que l’API Nansen, ainsi qu’une expansion dans des secteurs plus verticaux tels que les données de jeu métaverses et les jetons non fongibles ( NFT).

Lire la suite: Le marché Frothy NFT reste «sain» alors que les développeurs détiennent l’ETH ou réinvestissent: Nansen

« Nous voulons être le leader de la catégorie des informations en crypto », a-t-il déclaré. « Nous avons commencé avec l’analyse en chaîne, mais c’est comme Amazon qui commence avec les livres. Naturellement, il existe des catégories adjacentes dans lesquelles vous pourriez vous développer.

En plus de s’étendre aux jeux Web 3 et d’ajouter à sa suite d’analyses NFT, les catégories d’expansion possibles incluent Nansen Research pour les abonnements institutionnels, Nansen Query pour analyser les données sur plusieurs chaînes et l’API Nansen, qui permettra aux fonds et aux institutions d’appeler par programme données Nansen.

Analyse sociale

La plus grande caractéristique à laquelle Svanevik a fait allusion est un produit « social » à venir.

«Nous allons rendre Nansen plus personnel et plus social. Je ne peux pas trop en dévoiler – nous voulons avoir un produit que les gens peuvent utiliser avant de le partager – mais si vous pensez à partager des informations que vous trouvez sur Nansen avec d’autres personnes, cela devrait être plus facile qu’aujourd’hui », a déclaré Svanevik .

Ce produit peut également coïncider avec plus d’expérimentation avec la tokenisation et les actifs Web 3.

« Nansen a été un produit Web 2 fonctionnant dans un monde Web 3. Je pense que l’année prochaine, nous nous pencherons davantage sur le Web 3 », a-t-il déclaré.

Il a clairement indiqué qu’il n’y aurait pas de vente de jetons Nansen, mais que l’équipe « expérimenterait avec les actifs Web 3 ». Il a refusé de donner des détails, mais a déclaré qu’il s’agissait d’un domaine clé pour l’entreprise.

Grande vision

Svanevik a déclaré que dans l’ensemble, la nouvelle feuille de route de l’entreprise est conçue pour la positionner comme une « passerelle » vers la cryptographie pour les particuliers et les institutions.

« L’idée est que, si nous pouvons aider les gens à être informés de tout ce bruit de Far West que vous trouvez dans la crypto, alors ces pionniers du Far West réinvestiront dans la crypto, ils attireront plus de gens à rejoindre, puis finalement la crypto , [decentralized finance], NFT, le métaverse – ils déplaceront la finance traditionnelle et créeront le nouveau tissu financier du monde », a-t-il déclaré.

À l’heure actuelle, ce processus n’en est qu’à ses débuts, mais l’espace connaît déjà un regain d’intérêt.

« J’aime dire que DeFi a apporté le capital et que les NFT apportent les gens », a-t-il déclaré.

Svanevik a noté qu’à un moment donné au cours de l’année, 80% des utilisateurs utilisaient exclusivement la plate-forme pour le tableau de bord NFT, et actuellement, les investisseurs institutionnels forment une vague d’intérêt similaire.

« Nous parlons littéralement des principaux acteurs du marché de la finance traditionnelle qui souhaitent obtenir plus d’informations parce qu’ils s’impliquent dans la cryptographie », a-t-il déclaré.