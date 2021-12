Le hub USB-C ‘DUO PRO’ 7-en-2 de HYPER fait ses débuts pour les nouveaux modèles de MacBook Pro

HYPER a annoncé aujourd’hui l’HyperDrive « DUO PRO », un hub USB-C 7 en 2 conçu spécifiquement pour les derniers modèles haut de gamme de MacBook Pro d’Apple, lancé sur Indiegogo avec les premières livraisons prévues pour janvier.



L’HyperDrive DUO PRO dispose d’un port Thunderbolt 4/USB 4 capable de transférer des données à 40 Gbit/s, 100 W PD et vidéo 6K 60 Hz, un port HDMI prenant en charge les écrans 4K 60 Hz, un port USB-A 5 Gbit/s, un port Ethernet Gigabit, un Port USB-C 5 Gbit/s, prise audio 3,5 mm et lecteur de carte MicroSD 104 Mo/s. Pour conserver une conception mince, le port Ethernet Gigabit est rétractable.

Le hub est disponible en gris sidéral et en argent pour correspondre à la finition du châssis du MacBook Pro. Bien qu’il ait été conçu pour les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces pour correspondre à leur profil latéral et éviter d’interférer avec le port de charge MagSafe, le DUO PRO fonctionne également avec n’importe quel MacBook de 2016 à 2020. Avec un USB-C universel adaptateur, le DUO PRO est également compatible avec tous les Chromebooks, PC et iPad dotés d’un port USB-C.

Le DUO PRO est doté de connecteurs USB-C étendus qui permettent au hub de fonctionner avec des étuis de protection pour MacBook, et un adaptateur en option lui permet de s’asseoir contre les MacBook sans étui. Le DUO PRO est également doté de la poignée magnétique HYPER pour lui permettre de se fixer solidement au MacBook.

Le concentrateur USB-C HyperDrive DUO PRO 7 en 2 est désormais disponible pour la sauvegarde sur Indiegogo. Les premiers contributeurs pourront obtenir le hub DUO PRO pour 49,99 $, soit la moitié du prix de détail final.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec HYPER. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.