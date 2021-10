Le hub USB ne fonctionne pas avec macOS Monterey ? Tu n’es pas seul.

Un grand nombre d’utilisateurs signalent des problèmes d’utilisation de concentrateurs USB et de périphériques USB mis à niveau vers macOS Monterey.

Comme indiqué pour la première fois par MacRumors, il y a des plaintes sur Reddit, les forums de développeurs d’Apple et les communautés de support d’Apple. Un utilisateur note :

Depuis que je suis passé à Monterey, mon concentrateur USB ne semble pas fonctionner sur mon MBA M1, à l’exception de la fourniture d’énergie. J’ai vu sur les forums Apple qu’il y avait d’autres personnes avec le même problème mais pas de solution. J’ai essayé avec le hub de ma petite amie et mes périphériques périphériques ont fonctionné.

Un autre a écrit :

Depuis la mise à niveau vers Mac OS Monterey, seul le port USB 3.0 de mon hub a cessé de fonctionner. L’alimentation est autorisée à passer par les appareils connectés, mais le transfert de données a cessé de fonctionner. Tout fonctionnait sur Mac OS Big Sur, et ce n’est que depuis la mise à jour vers Monterey qu’il a cessé de fonctionner. J’ai trouvé plusieurs rapports sur les forums de développeurs pour Mac OS indiquant qu’il s’agissait d’un problème depuis la version bêta 3 pour certains utilisateurs, et il existe des rapports sur Reddit d’autres personnes ayant ce problème.

Comme le rapport le note, les utilisateurs signalent des problèmes à la fois sur les Mac Intel et sur des appareils tels que le MacBook Pro 13 pouces avec M1 et le MacBook Air avec M1, suggérant qu’il s’agit probablement d’un bogue logiciel qui a été introduit dans le dernier logiciel. Le problème semble affecter les concentrateurs et les périphériques USB en solo comme les souris et les claviers. Si vous aussi rencontrez ces problèmes, il n’y a pas de solution apparente pour le moment, et vous devrez peut-être attendre qu’Apple mette à jour son logiciel en conséquence.