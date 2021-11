Le huitième passage par le José Alvalade

23/11/2021 à 21h00 CET

Adrià Léon

Il n’y a pas de marge d’erreur à Lisbonne pour deux clubs qui pourraient être très touchés s’ils subissaient une défaite lors de cette cinquième et avant-dernière journée de Ligue des champions dans le Groupe C. Le Sporting, qui n’a plus perdu depuis le 28 septembre, par coïncidence, au parc du Borussia (1-0), cherchera à se venger avant de se rendre à l’Ajax lors du dernier match de championnat.

l’heure de vérité est arrivée. L’équipe de Ruben Amorim veut montrer qu’elle peut se battre avec les deux favoris du groupe. Jusqu’à présent, ils n’ont pu soumettre les Besiktas -doublement-. L’Ajax lui a donné un coup de main lors de sa visite au Portugal, tandis que le Borussia lui a valu une cible solitaire de Donyell Mallen soumettre les Portugais en l’absence d’Erling Haaland.

Maintenant, près de deux mois plus tard, l’équipe de Lisbonne a la possibilité de payer avec la même monnaie à quelques abeilles qui arrivent avec plusieurs absences importantes telles que celles de Dahoud, Haaland, Risquer ou Schmelzer et auquel il faut ajouter celle de Hummels, après avoir été expulsé contre l’Ajax le dernier jour.

Les pupilles de Marco Rose, qui n’aura plus qu’un Besiktas abordable pour clore cette première phase de compétition, arrive après plusieurs péripéties, mais pleinement engagé dans la lutte pour la Bundesliga et pour avoir continué à abattre les phases de la Ligue des champions.

De son côté, le Sporting, qui continue de maintenir le pouls Porto et Benfica en championnat, a toutes ses troupes disponibles à l’exception de Cabral et vinaigre.

Compositions probables :

CP Sportif : Adam; Feddal, Coates, Inácio; Matheus Reis, Nunes, Palhinha, Pedro Porro ; Gonçalves, Sarabia et Paulinho.

Borussia Dortmund : Kobel ; Guerreiro, Pongracic, Akanji, Meunier ; Bellingham, Witsel ; Reinier, Reus, Brandt et Mallen.

Arbitre: Carlos del Cerro Grande (espagnol).

Stade: José Alvalade (Lisbonne).