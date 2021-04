«  Le huitième titre pourrait décider de l’avenir de Lewis Hamilton  »

Gagner un huitième titre cette saison pourrait aider Lewis Hamilton à décider de son avenir, selon l’ancien homme de McLaren, Marc Priestley.

Après des mois de spéculations, Mercedes a été la dernière équipe à confirmer son alignement complet pour 2021, annonçant que Hamilton avait enfin ré-signé.

Son nouvel accord, cependant, n’est que pour 2021.

Cela signifiait que presque dès que Mercedes avait confirmé le champion du monde, les spéculations sur son avenir en Formule 1 faisaient le tour.

Bien que Hamilton n’ait rien donné, il y a une croyance parmi certains dans le paddock que s’il remporte un huitième titre mondial record cette saison, il repartira.

Priestley, ancien mécanicien de McLaren devenu expert, est d’accord.

Après s’être entretenu avec Hamilton lors d’une récente journée de tournage chez Mercedes, il dit qu’il a eu l’impression que la Formule 1 n’était plus le seul objectif du Britannique.

«Je ne suis pas convaincu à 100% que Lewis sera ici en 2022», a-t-il déclaré sur sa chaîne YouTube. « Je ne suis pas sûr.

«J’ai récemment passé la journée avec Lewis, une journée de tournage, où nous avons pu discuter de toutes sortes de choses et même si nous n’en avons jamais discuté spécifiquement, j’ai définitivement l’impression qu’il n’est plus uniquement concentré sur la Formule 1.

«Il a cette grande capacité à se concentrer entièrement sur la Formule 1 quand il en a besoin et une telle capacité qu’il peut le ramener au numéro 11 quand il doit le faire, comme il l’a fait ce week-end.

«L’engagement d’Hamilton ne manque pas lorsqu’il s’agit de conduire une voiture de Formule 1, mais en ce qui concerne la longévité, nous savons qu’il y a eu beaucoup de difficultés à faire signer ce contrat d’un an.

«Nous savons que cela n’a rien à voir avec le simple fait de faire quelque chose pour être en mesure de créer un projet à plus long terme au-delà de celui-ci. Ils peuvent bien le faire, mais ce n’est pas pour cela que nous avons obtenu un contrat d’un an.

«Nous avons obtenu un contrat d’un an car il y avait beaucoup de difficultés à faire passer celui-ci sur la ligne.

«Donc je ne suis pas sûr, je ne sais vraiment pas si Lewis quittera à la fin de cette année, je ne dis pas qu’il ne le fera pas.

«C’est difficile mais j’ai vraiment eu l’impression cette fois de Lewis que c’était une possibilité.

«Il se peut qu’une victoire au championnat cette année puisse l’aider à prendre cette décision à sa place. Ou peut-être que ce ne sera pas le cas. Qui sait. »

En ce qui concerne la gamme potentielle de Mercedes pour 2022, Priestley estime que la meilleure voie pour Mercedes serait de conserver Hamilton et de placer George Russell dans la deuxième voiture.

Cela donnerait à Russell l’occasion d’apprendre du septuple champion du monde.

«Ils pourraient faire un an ou deux de Hamilton et Russell», a-t-il dit. «Apprenez au jeune enfant du grand maître. Voilà comment cela pourrait fonctionner.

«Cela peut introduire des problèmes de dynamique d’équipe, mais ils peuvent aussi avoir deux pilotes brillants et préparer ce jeune garçon de Russell à prendre la relève chaque fois que Lewis raccroche finalement son casque.

«Je ne sais pas quelle est la solution, mais c’est un beau problème pour Mercedes, car ils ont deux excellents pilotes à Hamilton et Russell, et en effet Bottas quand il se réunit, il a juste besoin de le faire un peu plus souvent.

