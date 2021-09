Le IX Lloreda Veterans Tournament est en cours pour lutter contre la SLA

09/04/2021 à 11:13 CEST

Ce samedi 4 septembre, le IX Tournoi vétérans du football de Lloreda pour lutter contre ELA. Le mémorial Pep Ribas et Carlos Matallanas occupe à nouveau le devant de la scène dans un jeu triangulaire joué par Lloreda, Gérone et Palamós. Comme toujours, les bénéfices récoltés iront à FUNDELA pour l’investigation de la maladie, pour l’instant sans remède mais de plus en plus connue grâce au grand travail de diverses entités et personnalités liées au monde du football et du sport en général.

Le tournoi est à nouveau une réalité après avoir dû être suspendu l’année dernière en raison de COVID-19. L’entrée a un prix symbolique de 2 euros. Le tournoi a commencé à 10h30 avec Lloreda Veteranos-Girona Veteranos. Une heure plus tard, le perdant du premier match a affronté Palamós Veteranos, qui a répété à 12h30 contre le vainqueur de la première mise. La remise des trophées est prévue vers 13h30..