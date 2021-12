Le jab de Pfizer « pourrait être 40 fois moins efficace contre la variante Omicron »

On pense que les vaccins protégeront toujours contre les maladies graves et la mort (Photo: ./Rex)

Les anticorps du jab Pfizer pourraient être jusqu’à 40 fois moins efficaces contre Omicron que la souche Covid originale, a suggéré une petite étude.

Les personnes qui ont déjà été infectées, ainsi que les doubles piqûres, sont susceptibles d’avoir la meilleure protection contre la nouvelle variante.

Mais les vaccins devraient toujours offrir une protection contre les maladies graves et la mort.

La nouvelle recherche, de l’Africa Health Research Institute, est limitée car les scientifiques n’ont étudié que des échantillons de sang de 12 patients, qui avaient tous reçu deux injections de Pfizer.

Mais on pense que c’est la première preuve des tests de laboratoire sur la nouvelle variante qui se propage à travers le monde après avoir été découverte en Afrique du Sud.

La capacité d’Omicron à échapper au jab est entre cinq et 10 fois supérieure à celle de la variante Beta, également identifiée pour la première fois en Afrique du Sud, a-t-on suggéré.

Le professeur Alex Sigal, qui a dirigé la recherche, pense qu’il est probable qu’Omicron ait à la fois une évasion immunitaire et un avantage de transmission par rapport aux autres variantes, rapporte Sky News.

Le professeur Willem Hanekom, de l’Institut africain de recherche sur la santé, a ajouté que la nouvelle étude montre l’importance de se faire vacciner.

Il a déclaré: «Les implications cliniques de ces données de laboratoire importantes doivent être déterminées.

«Il est probable qu’il en résulterait une protection moindre induite par le vaccin contre les infections et les maladies.

Les gens au Royaume-Uni ont été invités à obtenir des injections de rappel pour lutter contre la nouvelle variante (Photo: EPA)

« Il est important de noter que la plupart des vaccinologues conviennent que les vaccins actuels protégeront toujours contre les maladies graves et la mort face à l’infection à Omicron. »

Il y a maintenant 437 cas d’Omicron au Royaume-Uni avec une « transmission communautaire dans plusieurs régions d’Angleterre », a déclaré le secrétaire à la Santé Sajid Javid.

L’émergence de la variante a conduit à un durcissement des restrictions de voyage et à l’obligation légale de porter un masque dans les transports publics et dans les magasins en Angleterre.

Cependant, Omicron n’a pas entraîné d’augmentation des hospitalisations et des décès en Afrique du Sud.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires, mais les premières indications impliquent que la plupart des cas sont «légers», ont déclaré des experts de l’Organisation mondiale de la santé.

Michael Ryan, directeur des urgences de l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré: «Nous avons des vaccins très efficaces qui se sont avérés efficaces contre toutes les variantes jusqu’à présent, en termes de maladie grave et d’hospitalisation, et il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que ce ne soit pas le cas. ‘

Metro.co.uk a contacté Pfizer pour commentaires.

