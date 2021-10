Le jab de rappel de Covid fournit une défense presque totale, selon une étude – « Excellente protection » | Royaume-Uni | Nouvelles

Une nouvelle étude initiée par Pfizer Inc et son partenaire allemand BioNTech SE a conclu qu’une dose de rappel du vaccin COVID-19 était efficace à 95,6% contre le coronavirus par rapport à un groupe vacciné qui n’a pas reçu la troisième injection. Publiée jeudi, l’étude n’a pas encore été soumise à un examen par les pairs, mais les sociétés ont déclaré qu’elles soumettraient les résultats détaillés de l’essai pour publication évaluée par des pairs à la FDA, à l’Agence européenne des médicaments et à d’autres organismes de réglementation, dès que possible.

Environ 10 000 personnes ont participé à l’étude et avaient toutes reçu deux doses du vaccin lors de ses premiers essais.

L’âge médian des participants était de 53 ans, avec 55,5% des participants entre 16 et 55 ans, et 23,3% à 65 ans ou plus.

Les fabricants de médicaments ont déclaré jeudi que le délai médian entre la deuxième dose et le rappel ou le placebo dans l’étude était d’environ 11 mois.

Il n’y a eu que cinq cas de COVID-19 dans le groupe de rappel, contre 109 cas dans le groupe qui a reçu le placebo.

Aucun cas de maladie grave n’a été signalé, ce qui suggère une protection solide contre l’infection avec uniquement la série de primovaccination, a écrit l’analyste Michael Yee dans une note.

Une étude antérieure, examinant des données réelles d’Israël, a révélé une amélioration similaire de la protection contre les maladies graves.

Depuis l’introduction précoce d’un programme de rappel, Israël a connu une baisse constante de ses taux de cas et d’admissions à l’hôpital.

« Ces deux études montrent que le vaccin de rappel offre une excellente protection contre les infections à Covid-19 bénignes et plus graves, il devrait donc à la fois réduire les taux d’infection dans la communauté et la pression sur les services hospitaliers », a déclaré le professeur Jeremy Brown, membre du comité mixte. sur la vaccination et l’immunisation (JCVI).

Un rappel administré environ 11 mois après la deuxième injection avait un profil de sécurité favorable et agissait contre la variante Delta hautement contagieuse du coronavirus, a déclaré Pfizer.

Au Royaume-Uni, le JCVI a conseillé aux gens d’attendre six mois après leur deuxième dose pour le rappel afin de s’assurer que l’immunité est maintenue pendant les mois d’hiver.

Le professeur Adam Finn de l’Université de Bristol, un autre membre du JCVI, a déclaré que les boosters « ne feraient qu’une modeste différence » sur les taux d’infection.

« Bricoler avec l’intervalle de dose pourrait faire augmenter le nombre de personnes recevant une troisième dose un peu plus tôt, mais cela se dispute sur les centimes tout en laissant les livres – mesures pour réduire la transmission : masques, distanciation, test de flux latéral – prenez soin d’eux-mêmes », il a dit au Times.

Le Premier ministre a poussé les chefs des vaccins à modifier leurs conseils et à permettre aux gens de recevoir des rappels plus tôt.

Jeremy Hunt, l’ancien secrétaire à la Santé, a demandé que les rappels soient avancés et a été félicité par Boris Johnson qui a déclaré avoir soulevé un « point extrêmement important ».

Le porte-parole du numéro 10 a déclaré plus tard qu’il s’attendait à ce que le JCVI « garde [gap] en cours d’examen et s’ils devaient changer les conseils, nous voudrions être en mesure d’aller de l’avant. »

Bien que les ministres souhaitent que le JCVI réexamine la question, ils ne prévoient pas d’outrepasser leur avis.