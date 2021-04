Le jackpot de la loterie est reporté à mercredi avec le premier prix de 9,3 millions de livres sterling

N

o-one a remporté le jackpot lors du tirage de la loterie nationale de samedi, faisant du premier prix de mercredi un montant estimé à 9,3 millions de livres sterling.

Le prochain plus gros prix de 1 million de livres sterling – pour cinq numéros et la balle bonus – a été réclamé par deux heureux gagnants, et 95 billets ont mis 1750 livres sterling après avoir fait correspondre cinq des six numéros.

Les numéros gagnants du Lotto étaient 18, 07, 23, 57, 08, 21 et le numéro bonus était 04.

Ensemble de trois balles et tireuse Lancelot ont été utilisés.

Personne n’a égalé les cinq numéros pour remporter les HotPicks du Lotto, bien que neuf d’entre eux aient obtenu quatre numéros pour réclamer 13000 £.

Les numéros Thunderball gagnants étaient: 13, 39, 14, 23, 18 et le numéro Thunderball était 13

Personne n’a remporté le premier prix de 500 000 £ et personne n’a obtenu le prochain plus gros prix de 5 000 £ après avoir fait correspondre cinq numéros.